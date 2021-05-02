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學烹飪、看護技巧...北市擬開設移工學校 預計年底上線
台北市有4.5萬名移工，人數在六都最多，多數為家庭看護，北市勞動局研擬成立「移工學校」，讓移工有更多學習機會並快速融入台灣社會，初步規畫線上課程包含中文、烹飪課、營養學、看護技巧等，後續待台北市立圖書館改建完成，將爭取設實體教室，預計今年底正式上線。
勞動局說明，台灣約有71萬名移工，北台灣幾個縣市總計有約30萬名移工，均為重要勞動力，提供他們教育訓練，不論是讓工作技能提升、勞安衛生教育，或是生活適應身心調適，都有助穩定勞雇關係。
移工學校初期是一個「無圍牆學校」的概念，考量移工只有周六、日才有自由活動時間，配合其作息開設課程，上課地點可能在社區、學校或是線上教學，暫時不會設置固定校址，避免空間閒置。
學校開授課程主要以中文課為主，並搭配北市家庭看護工需求，提供照顧技能指導可成，以及其他如烹飪、營養、休閒類的社區活動，此外也會邀請雇主一同參與，讓移工及雇主培養默契，並協助移工快速融入環境。
勞動局指出，目前正在設計課程，未來將陸續規畫相關期程，如舉辦徵件活動、建置YouTube頻道、移工學校整合試營運，預計年底正式上線，並以短、中、長三階段進行。
短期目標以整合課程、概念行銷為主；中期將增加數位課程、發展學籍制度；長期目標則將接軌台北e大或社會大學模式，讓移工可申請台北卡，可在台北e大註冊上課。
另外，待台北市立圖書館改建完工後，也會爭取空間作為實體固定教室，整合行政作業，並開發專屬線上學習註冊系統，北市今年已申請中央補助款就安基金200萬，並編列明後年公務預算150萬持續推廣移工學校。
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