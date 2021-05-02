快訊

確診者曾搭北捷公車 柯文哲：明宣布是否升高防疫層級

諾富特女房務主管家人確診曾到台北 今晚加強消毒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學烹飪、看護技巧...北市擬開設移工學校 預計年底上線

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市研擬成立「移工學校」，預計今年底正式上線。聯合報系資料照
北市研擬成立「移工學校」，預計今年底正式上線。聯合報系資料照

北市有4.5萬名移工，人數在六都最多，多數為家庭看護，北市勞動局研擬成立「移工學校」，讓移工有更多學習機會並快速融入台灣社會，初步規畫線上課程包含中文、烹飪課、營養學、看護技巧等，後續待台北市立圖書館改建完成，將爭取設實體教室，預計今年底正式上線。

勞動局說明，台灣約有71萬名移工，北台灣幾個縣市總計有約30萬名移工，均為重要勞動力，提供他們教育訓練，不論是讓工作技能提升、勞安衛生教育，或是生活適應身心調適，都有助穩定勞雇關係。

移工學校初期是一個「無圍牆學校」的概念，考量移工只有周六、日才有自由活動時間，配合其作息開設課程，上課地點可能在社區、學校或是線上教學，暫時不會設置固定校址，避免空間閒置。

學校開授課程主要以中文課為主，並搭配北市家庭看護工需求，提供照顧技能指導可成，以及其他如烹飪、營養、休閒類的社區活動，此外也會邀請雇主一同參與，讓移工及雇主培養默契，並協助移工快速融入環境。

勞動局指出，目前正在設計課程，未來將陸續規畫相關期程，如舉辦徵件活動、建置YouTube頻道、移工學校整合試營運，預計年底正式上線，並以短、中、長三階段進行。

短期目標以整合課程、概念行銷為主；中期將增加數位課程、發展學籍制度；長期目標則將接軌台北e大或社會大學模式，讓移工可申請台北卡，可在台北e大註冊上課。

另外，待台北市立圖書館改建完工後，也會爭取空間作為實體固定教室，整合行政作業，並開發專屬線上學習註冊系統，北市今年已申請中央補助款就安基金200萬，並編列明後年公務預算150萬持續推廣移工學校。

移工 北市 看護

延伸閱讀

案1134、案1136足跡曾到台北 北市今晚加強消毒

近20年沒動靜 移工喊要「家服法」

影／腳踹移工致摔車受傷還po社群 台南4名國中生判罰

全國模範勞工增移工 她獲獎 雇主興奮

相關新聞

板橋重慶路變徒步區 店家：人潮最重要

由於步行空間不夠，新北市板橋府中捷運站附近，連接縣民大道與中山路的重慶路即將改成徒步空間，不再讓車輛通行，配合改善府中停...

擴大友善行人空間 板橋府中雙城年底前改善

新北市板橋舊城一帶行人通行不便、附近停車場動線亂，市長侯友宜喊出「府中雙城」目標整合新舊城區。在通過前瞻經費下，規畫下半...

雇移工需付仲介買工費？ 議員轟：人口販賣大賺黑心錢

受新冠肺炎疫情影響，看護工人力吃緊，卻有仲介業者除了登記費、介紹費及服務費外，還巧立名目加收2、3萬的買工費、挑工費等，...

學烹飪、看護技巧...北市擬開設移工學校 預計年底上線

台北市有4.5萬名移工，人數在六都最多，多數為家庭看護，北市勞動局研擬成立「移工學校」，讓移工有更多學習機會並快速融入台...

模範母親不簡單 熱衷學習還懂回饋社會

母親節將至，新北市各區公所近日陸續舉辦模範母親表揚，永和區的陳蔡來春即便小時候父母雙亡，成家後生出腦麻兒，但她不畏辛勞，...

小狀元經典會考 3歲童背12段展超強記憶力

崇德文教基金會與明志科技大學今共同舉辦小狀元經典會考，多達217位考生參加，來自各地讀經班的小朋友們齊聚一堂，大聲背誦著...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。