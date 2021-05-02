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雇移工需付仲介買工費？ 議員轟：人口販賣大賺黑心錢

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員徐立信指出，仲介業者私下違法收取「買工費」大賺黑心錢。圖／北市議員徐立信提供
北市議員徐立信指出，仲介業者私下違法收取「買工費」大賺黑心錢。圖／北市議員徐立信提供

受新冠肺炎疫情影響，看護工人力吃緊，卻有仲介業者除了登記費、介紹費及服務費外，還巧立名目加收2、3萬的買工費、挑工費等，議員批評業者大賺黑心錢，要求市府確實了解、改善；北市勞動局表示，正在追查業者是否有上述不法行為，若屬實將處買工費的10至30倍罰鍰。

議員徐立信指出，有民眾陳情，想要為年邁的阿姨找外籍看護，沒想道除了原先談好的1萬7000元中介費（包含登記費及介紹費）外，業者還要加收2萬元買工費。民眾詢問什麼是買工費，業者居然直接說，「講難聽一點就是販賣人口」，甚至說每轉手一個雇主就要再收一次買工費，不然找不到下個看護。

臺灣身心障礙者人權監督聯盟理事長張學恒表示，聘請1名外籍看護，除仲介費1萬7000元，1個月包吃包住、零零總總花費大約要3萬多元，對一般家庭來說已是筆不少的負擔，疫情期間新的外籍看護進不來，缺工情況下，還要每月幫移工加薪，現在還遇到買工費情況，讓迫切需要聘請看護的身障者苦不堪言。

另外，外界普遍認為移工處境很可憐，但很多時候身障人士卻是被外籍看護壓著打卻不敢言，張學恒說，看護在疫情間想要轉廠工，就用各種理由怠工曠職，甚至會誣告雇主對其有性騷擾行為，進而達到轉工目的，雇主卻一點辦法也沒有，盼政府相關部門能提供協助及解決辦法。

勞動局長陳信瑜直言，「太誇張了」，絕對沒有買工費這種事情，仲介業者可以收取的費用，法律都有明定，民眾若遇到類似的情況，可撥打1955專線或洽勞動局，若有其他威脅牆破的行為，也可報警處理，維護自己的安全及權益。

勞動力重建運用處副處長黃毓銘指出，根據「私立就業服務機構收費項目及金額標準」規定，仲業只能向雇主收取登記費及介紹費1萬7000元、服務費2000元，以及其他法律規定應徵收的行政規費，如各移工來源國辦事處契約驗證費、更換居留證費等。

黃毓銘表示，其他巧立名目收取顧問費、媒合費、買工費或挑工費等均已違法，提醒民眾若要申請聘僱移工，一定要選擇合法仲業公司，以保障自身權益；針對私下收取買工費的仲業公司，市府正在追查當中，若經確實，將處業者收取買工費的10至30倍罰鍰，並由勞動部裁決是否撤銷該公司執照。

北市議員徐立信指出，仲介業者私下違法收取「買工費」大賺黑心錢。圖／北市議員徐立信提供
北市議員徐立信指出，仲介業者私下違法收取「買工費」大賺黑心錢。圖／北市議員徐立信提供
北市議員徐立信指出，雇主聘用外籍看護，除仲介費外，還被業者私下收取2至3萬元「買工費」。聯合報系資料照
北市議員徐立信指出，雇主聘用外籍看護，除仲介費外，還被業者私下收取2至3萬元「買工費」。聯合報系資料照
北市議員徐立信指出，仲介業者私下違法收取「買工費」大賺黑心錢。圖／北市議員徐立信提供
北市議員徐立信指出，仲介業者私下違法收取「買工費」大賺黑心錢。圖／北市議員徐立信提供

外籍看護 移工 疫情

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