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模範母親不簡單 熱衷學習還懂回饋社會

聯合報 / 記者張哲郢吳亮賢／新北即時報導
楊惠禎投入志工20年，獲選為新北市模範母親代表。圖／板橋區公所提供
楊惠禎投入志工20年，獲選為新北市模範母親代表。圖／板橋區公所提供

母親節將至，新北市各區公所近日陸續舉辦模範母親表揚，永和區的陳蔡來春即便小時候父母雙亡，成家後生出腦麻兒，但她不畏辛勞，始終陪伴兒子到二專順利畢業。板橋1名高齡69歲的媽媽楊惠禎，養育出2名博士子女外，還擔任解說志工20年，透過合唱團經驗逗樂無數遊客。

現年67歲的陳蔡來春，母親在她11歲時過世，繼父隔年車禍身亡，從小靠編織草帽貼補家用。後來結婚生下3女1子，不料兒子一出生就患有腦性麻痺，成長過程中遭受同儕嘲笑及旁言左語。

陳蔡來春不畏辛勞，帶著兒子到處求醫，陪著兒子做復建、上語言治療課程，在她鼓勵及陪伴下，兒子也順利從二專畢業。

因婚後先生工作早出晚歸，陳蔡來春為扶養4名小孩，同時做多份家庭代工，含莘茹苦養育子女長大。如今子女都有穩定工作，陳蔡來春希望彌補自幼失學的遺憾，重拾書本通過小學學歷檢定，另取得褓姆證照並長年熱心公益，協助里內共餐及捐款給社服機構，成為鄰里學習榜樣。

獲得板橋區模範母親的楊惠禎同樣因年輕時輟學感到懊悔，在生下2名子女後特別重視子女教育，帶領2名孩子在名校拿到博士學位，自己也珍惜進修機會，凡雙北有社區舉辦研習課程，只要時間能配合都會出席，對於增進知識或有益家庭的課程都樂在其中。

楊惠禎熱愛唱歌，從年輕時就加入合唱團，一晃眼已投入43年，回憶起這過程，她到過許多國家交流，是很難忘的經驗。另外，楊惠禎空閒之餘還會擔任解說志工，先後到過板橋林家花園、國史館等知名景點，這一當就是20餘年。

楊惠禎把歌唱融入解說中，曾聽過楊惠禎解說的民眾透露，楊惠禎熱愛傳統文化也願意跟時代節軌，無論歌仔戲或流行歌曲都難不倒她。楊惠禎和先生愛情長跑近半世紀，2人有時還會一起當志工服務民眾，不光是自己發揮終身學習精神，夫妻倆也是是朋友口中的模範夫妻。

陳蔡來春（前排左4）幼時父母雙亡，長子又患腦性麻痺，她始終做為兒子後盾，支持兒子取得二專學歷，榮獲年度模範母親。圖/永和區公所提供
陳蔡來春（前排左4）幼時父母雙亡，長子又患腦性麻痺，她始終做為兒子後盾，支持兒子取得二專學歷，榮獲年度模範母親。圖/永和區公所提供

模範母親

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