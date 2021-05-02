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小狀元經典會考 3歲童背12段展超強記憶力

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
小狀元們陸續走過狀元橋。記者吳亮賢／攝影
小狀元們陸續走過狀元橋。記者吳亮賢／攝影

崇德文教基金會與明志科技大學今共同舉辦小狀元經典會考，多達217位考生參加，來自各地讀經班的小朋友們齊聚一堂，大聲背誦著論語、大學、百孝經等經典，並戴上狀元帽、走過狀元橋，其中年僅3歲多的小狀元黃定甫，一口氣就背了12段，展現超強記憶力。

為弘揚中華優良傳統文化，崇德文教基金會長年推廣讀經教育及孝道、4Q教育、成人社區大學等文教活動，提倡聖賢思想及倫理道德，以「敦品、崇禮、志道、立德」為挽化社會風氣理念。

今於明志科大創新大樓舉辦的小狀元經典會考，共有42位成人、175位學童報考，明志科大副校長馬成珉、明志科大通識中心主任蒲彥光、崇德文教基金會常務董事及崇德學院校長陸隆吉、新北市議員宋明宗、泰山區公所皆到場共襄盛舉。

陸隆吉表示，崇德文教基金會創辦人韓道長及陳前人長年推廣讀經，期盼讓聖賢的智慧話語，從小陪伴孩子成長，並紮根品格教育，在潛移默化中培養孩子的正知正見，成為正人君子，逐漸改變社會風氣，化世界為大同。

崇德光慧經典教育新莊推廣處執行經理吳進雄表示，除考生217位，還有超過500位志工及家長陪考，考科涵蓋大學、論語、中庸、唐詩、百孝經等多部經典，共分為29個段落，背誦合格才能過關，通過的小狀元可戴狀元帽、過狀元橋，現場還有仿古禮的祭孔大典，藉此提倡尊師重道、復興中華優良傳統文化。

年僅3歲多的小狀元黃定甫，一口氣就背了12段，展現超強記憶力，媽媽陳曉潔也通過5段、爸爸黃宇榛則通過2段，全家同登狀元。陳曉潔說，兒子從2歲半就開始讀經，希望讓他在記憶力最好的時候，汲取聖人話語，同時培養專注力及定性。

小狀元點榜儀式。記者吳亮賢／攝影
小狀元點榜儀式。記者吳亮賢／攝影
年僅3歲多的小狀元黃定甫(中)，一口氣就背了12段，展現超強記憶力，媽媽陳曉潔也通過5段、爸爸黃宇榛則通過2段。記者吳亮賢／攝影
年僅3歲多的小狀元黃定甫(中)，一口氣就背了12段，展現超強記憶力，媽媽陳曉潔也通過5段、爸爸黃宇榛則通過2段。記者吳亮賢／攝影
小狀元點榜儀式。記者吳亮賢／攝影
小狀元點榜儀式。記者吳亮賢／攝影
崇德文教基金會與明志科技大學今共同舉辦小狀元經典會考，多達217位考生參加。記者吳亮賢／攝影
崇德文教基金會與明志科技大學今共同舉辦小狀元經典會考，多達217位考生參加。記者吳亮賢／攝影
小朋友開心戴上狀元帽。記者吳亮賢／攝影
小朋友開心戴上狀元帽。記者吳亮賢／攝影

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