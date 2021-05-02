台商捐180萬認助清寒學生 也邀林志穎媽媽響應

受新冠肺炎疫情影響，長期海外經商的中傑鞋業董事長劉何玉鈴近期較多時間待台灣，因緣際會接觸「台北市教育局認助清寒學生基金會」，也首次加入認助行列。除日前捐贈100萬8000元，認助42名學生每月生活費。劉何玉鈴今更藉基金會母親節活動，現場再加碼認助79萬2000元，年認助達180萬元，共幫助75名清寒學子。

劉何玉玲也將邀請好友參加活動，認識台北市清寒學生基金會，其中包含知名藝人林志穎的媽媽林金花也熱情響應，拋磚引玉發揮影響力。

台北市教育局表示，劉何玉鈴與先生為白手起家，埋首製鞋40年，一路走來秉持「認真做事，真誠做人」理念。

劉何玉鈴說，她相信每個孩子都是人才，不該因經濟剝奪受教育的權利，所以做公益第一個想到的就是兒童，也因為事業發展抱持著回饋當地的心，一開始參與慈善，便是以私人名義資助中國廣東省肇慶市的失學兒童，甚至每年的兒童節，都會帶著公司員工當志工到育幼院和孩子們一起慶祝節日。

另外，劉何玉鈴也深入周邊鄉鎮，參與各地區濟弱扶貧活動，例如廣東省廣寧縣「媽媽的愛貧困學生營養工程」、廣東省肇慶市「心手相連愛心助學工作」，都是幫助清寒學子繼續學業，而在劉何玉鈴會長發起下，也先後有許多台商企業加入扶貧助學行列。

劉何玉鈴指定認助對象都為國小、國中學生，她認為這階段弱勢孩子最需要幫忙，盼孩子還小時，能讓他們接受平等的教育，也培養一點為自己努力的自信心，大一點後讀高中、大學時就要有能力打工，期許學生們能懂得感恩成為能回饋社會的人。

劉何玉玲認助的孩子多數來自於單親家庭，例如曾姓同學父母離婚後，由父親撫養孩子，但家中人口多，曾同學姐姐為重度身心障礙者，需讀特教班，每月醫療費及生活開銷，讓曾父負擔沉重；賴姓同學則是父親突遭變故過世，母親一人撫養三個就學中兒子，母親擔任行政收入有限，需負擔家中房租、三個兒子學費、餐食及制服等，經濟吃緊，目前三兄弟都受劉何玉鈴認助。無論是學生還是家長都相當感謝認助人的幫忙。

北市教育局長曾燦金表示，台北市2012年中低收入戶約2萬戶，至去年第四季2萬8513戶，人數達6萬1596人。北市消費水平又較其他縣市高，今年貧窮線再調高663元達1萬7668元，也就是台北市的中低收入戶標準上修到2萬5241元，代表一個家庭的總收入平均分配到全家人口，每人每月低於2萬5千餘元，就屬於中低收入戶。