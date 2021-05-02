板橋文化路往華江橋 明日起實施部分夜間封閉

新北市板橋文化路過雙十路通往華江橋道路不平造成車輛經過時晃動大，為降低日後日常維護頻率，養工處將於明日起至6日實施夜間封閉，改善道路鋪面品質，請用路人往環河西路配合交管指揮，華江橋仍可正常行駛。

華江橋是連接雙北重要橋梁，養工處指出，這次採用的鋪面工程是比一般工程粒徑更大的材料，可提升路面使用年限效果，也能降低日常維護頻率。

這次施工範圍將分兩階段，明、後2天22時至隔天6時封閉文化路過雙十路後的兩線快車道，維持一線混合車道通行；4日22時至6日6時則封閉混合車道，汽機車可走剛完工的2快車道通行。

養工處表示，若遇雨天或天候不佳工程會順延，4日晚上封閉若有用路人要從文化路往環河西路，請提前改由雙十路轉入松柏街，行經文聖街再接仁化街通往環河西路。