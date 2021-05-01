侯友宜行銷綠博新北館 攜手宜蘭簽署宣言推永續農業

宜蘭綠博進入倒數，今天適逢五一勞動節，不少人全家總動員，有人更是衝著勞工免費優惠而來。其中，新北市長侯友宜也特地到訪，不只行銷園區內新北館，也和宜蘭縣長林姿妙，共同簽署兩縣市永續農業行動宣言，深化雙邊合作關係。

自開辦22年以來，綠博主題多元，從早期生態保育到友善農業，今年策展規劃，更加入聯合國永續發展概念，與新北市致力推有機農業、永續農業理念不謀而合。宜蘭縣政府表示，兩縣市皆重視聯合國永續發展目標（SDGs），因此邀請參展。侯友宜說，新北館以「有機會商店」為主題，其中的無人商店和未來超市，是透過數位技術，來增加產銷關係間的透明度和便捷性。

此次雙方簽署永續農業行動宣言，著重支持SDGs各項指標、積極推動農業永續發展合作，深化海洋漁業、動保等技術層面。另外，新北和宜蘭也會一起參與國際有機農業交流活動；更重要的是，兩縣市農產品流通和共同行銷，有助於產銷加值效益。

地主林姿妙特別感謝，新北市政府長期合作，促進宜蘭縣內有機農業發展。對於接下來的合作，侯友宜強調，「將會用友善契作大聯盟方式，帶動兩縣市有機農業往前走。」