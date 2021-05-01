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立委公園擺攤幫報稅 費鴻泰：已提供服務27年

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
報稅時節展開，國民黨立委費鴻泰首場報稅服務，今早在公園開始擺攤。圖／立委費鴻泰辦公室提供
報稅時節展開，國民黨立委費鴻泰首場報稅服務，今早在公園開始擺攤。圖／立委費鴻泰辦公室提供

報稅時節展開，國民黨立委費鴻泰首場報稅服務，今早在公園開始擺攤，費鴻泰行動報稅服務，成為每年報稅季，信義、南松山區特殊景象。費鴻泰說，已經提供服務27年。

費鴻泰上午9時30分展開今年第一場報稅服務，與台北信義區敦厚里長方聰杰所辦的母親節活動配合，在敦厚里公園擺攤，把報稅服務搬到戶外。報稅服務攤位電腦才設定好，馬上就有民眾上門。

費鴻泰團隊指出，為民眾提供報稅諮詢服務，今年也為推廣手機報稅，加派人力在現場幫忙民眾。現場有不少民眾，每一年都來找費鴻泰團隊報稅，覺得「很親切、很專業」。

費鴻泰表示，今年政府減稅措施，包括基本生活費從17.5萬元變成18.2萬元。若以一家四口來看，每人調高7千元，4人最多調高扣除2.8萬元，如以稅率5%級距來看，可省1400元；若級距落在20%，則可省下5600元，最高能省下1萬多元。

費鴻泰說，這項減稅對低收入的家庭絕對是有幫助的，透過與民眾直接溝通與報稅服務，聽取第一線民眾意見反應，再提出報稅便民措施的建議。

費鴻泰指出，目前報稅的「稅額試算表」和用「健保卡報稅」 ，就是他當初在報稅服務得來的靈感，這些報稅便民措施，讓全國報稅義務人都受惠良多。

費鴻泰 健保卡

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