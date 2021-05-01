快訊

諾富特重症主管與華航機師交互傳染 指揮中心曝疫情時間點

侯友宜批指揮中心嚴重疏忽 陳時中強硬回4個字

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北動保處雷霆行動平溪等9熱點大清山 查獲山豬吊13組

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
新北動保處雷霆行動平溪等9熱點大清山，查獲山豬吊13組。圖／新北動保處提供
新北動保處雷霆行動平溪等9熱點大清山，查獲山豬吊13組。圖／新北動保處提供

新北市政府動保處今天辦理雷霆行動大會師，號召動保團體、當地里民、志工、公所、動保警察、山友等，針對境內9個通報熱點包含瑞芳、平溪、雙溪、新店、三芝、板橋、五股等地區，同步進行清山行動，共同掃蕩獸鋏與山豬吊，共查獲17組收彈簧、底座山豬吊半成品。

動保處發現獸鋏、山豬吊等陷阱易設置於山區，今年3月接獲通報，三芝區二坪頂附近，遭違法設置山豬吊，依民眾提供影片事證及查證，將涉案人依違反動物保護法處1萬5000元罰鍰；4月13日接獲民眾通報，在平溪區六分24號附近發現有1犬隻被捕獸鋏夾住，動保處救援並查獲山豬吊網具。

動保處自108年4月成立獸鋏雷霆行動，透過當地民眾及動保處組成巡查隊，通報熱點已由13條減少至9條，並由動保團體或里辦公處認養該路線。

今天動保處會同台灣動物保護行政監督聯盟、號召網路志工、公所、派出所等單位在平溪進行「雷霆巡守行動」全面掃蕩獸鋏、山豬吊，沿街向農民宣導禁用捕獸鋏、山豬吊。台灣巴克動物懷善救援協會、金汪汪流浪動物家園也分別在三芝、瑞芳同步進行掃蕩，各路線巡守隊由山友擔任領隊，帶領遠從外縣市過來志工、動保團體等單位走向山區，使用金屬探測器搜尋，有效偵測捕獸鋏，不僅提升準確性也減少工作人員探索時效，以及增加人身安全，稽查搜尋陷阱並清除。

動保處表示，不僅要掃蕩違法設置獸鋏、山豬吊、鳥網、鼠籠等陷阱，同時稽查五金行店家及水電行，不可製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏，要求電商平台嚴格把關勿違法販售此類商品，藉由此次掃蕩行動，清除違法陷阱。

依動物保護法，全面禁止使用爆裂物、毒物、電氣、腐蝕性物質、麻醉槍以外的槍械、獸鋏來捕捉動物，民眾如使用、販售獸鋏或山豬吊查獲屬實，最高可處7萬5000元罰鍰；若造成動物重傷、死亡或5年內再犯，更將面臨2年以下有期徒刑。

新北動保處雷霆行動平溪等9熱點大清山，查獲山豬吊13組。圖／新北動保處提供
新北動保處雷霆行動平溪等9熱點大清山，查獲山豬吊13組。圖／新北動保處提供
新北動保處雷霆行動平溪等9熱點大清山，查獲山豬吊13組。圖／新北動保處提供
新北動保處雷霆行動平溪等9熱點大清山，查獲山豬吊13組。圖／新北動保處提供

平溪 動保團體

延伸閱讀

舊公寓頂樓竟變身非法犬貓繁殖場 高市動保處開罰

NBA／綠衫軍泰托姆缺陣布朗飆分無用 雷霆終結14連敗

安比德同西蒙斯歸隊 76人3節扣倒雷霆揮別4連敗

山區斷腿浪浪救不完 高市府：109年迄今搜20具山豬吊

相關新聞

立委公園擺攤幫報稅 費鴻泰：已提供服務27年

報稅時節展開，國民黨立委費鴻泰首場報稅服務，今早在公園開始擺攤，費鴻泰行動報稅服務，成為每年報稅季，信義、南松山區特殊景...

新北動保處雷霆行動平溪等9熱點大清山 查獲山豬吊13組

新北市政府動保處今天辦理雷霆行動大會師，號召動保團體、當地里民、志工、公所、動保警察、山友等，針對境內9個通報熱點包含瑞...

父見證水金九礦業史 子捐珍貴文物

新北市立黃金博物館前天有一場特別的捐贈儀式，林哲伸及林子斌兄弟代表父親台陽礦業公司前礦長林慶隆，將生前遺留文物無償捐贈黃...

社團臉譜／善舉傳千里 一竹慈善會 會員逾2千人

一竹慈善會會員每年都會辦理多場公益活動，並主動到弱勢機構、家庭協助，也幫忙街友，平均每年捐款超過200萬元，發生重大災難...

基隆新北多校改建結合停車場 創雙贏

新北、基隆很多學校都是利用老舊校舍改建時，結合地下停車場工程一起施工，完工後學校有新空間，也提供汽機車停車位解決社區停車...

永平國小建停車場 家長3度抗議

新北市府計畫在永平國小興建地下停車場，卻接連遭家長反對，自救會成員昨天第三度前往新北市政府抗議，要求市府以永平立體停車場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。