新北動保處雷霆行動平溪等9熱點大清山 查獲山豬吊13組

新北市政府動保處今天辦理雷霆行動大會師，號召動保團體、當地里民、志工、公所、動保警察、山友等，針對境內9個通報熱點包含瑞芳、平溪、雙溪、新店、三芝、板橋、五股等地區，同步進行清山行動，共同掃蕩獸鋏與山豬吊，共查獲17組收彈簧、底座山豬吊半成品。

動保處發現獸鋏、山豬吊等陷阱易設置於山區，今年3月接獲通報，三芝區二坪頂附近，遭違法設置山豬吊，依民眾提供影片事證及查證，將涉案人依違反動物保護法處1萬5000元罰鍰；4月13日接獲民眾通報，在平溪區六分24號附近發現有1犬隻被捕獸鋏夾住，動保處救援並查獲山豬吊網具。

動保處自108年4月成立獸鋏雷霆行動，透過當地民眾及動保處組成巡查隊，通報熱點已由13條減少至9條，並由動保團體或里辦公處認養該路線。

今天動保處會同台灣動物保護行政監督聯盟、號召網路志工、公所、派出所等單位在平溪進行「雷霆巡守行動」全面掃蕩獸鋏、山豬吊，沿街向農民宣導禁用捕獸鋏、山豬吊。台灣巴克動物懷善救援協會、金汪汪流浪動物家園也分別在三芝、瑞芳同步進行掃蕩，各路線巡守隊由山友擔任領隊，帶領遠從外縣市過來志工、動保團體等單位走向山區，使用金屬探測器搜尋，有效偵測捕獸鋏，不僅提升準確性也減少工作人員探索時效，以及增加人身安全，稽查搜尋陷阱並清除。

動保處表示，不僅要掃蕩違法設置獸鋏、山豬吊、鳥網、鼠籠等陷阱，同時稽查五金行店家及水電行，不可製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏，要求電商平台嚴格把關勿違法販售此類商品，藉由此次掃蕩行動，清除違法陷阱。