新北景點人潮儀表板 瑞芳烏來部分停車場停滿

因應勞動節連續假期人潮，新北市府啟用景點人潮儀表板，至今天下午2時許，深澳象鼻岩、十分瀑布、猴硐煤礦博物館、烏來等都有停車場停滿，實施第一階段車輛一出一進管制。

新北市政府觀光旅遊局表示，「新北市景點人潮儀表板」提供各風景區的停車場是否有滿位、及遊客人數有無達到擁擠程度，必要時會視疫情的狀況，管制相關的車流與人潮。

依據儀表板最新更新，至1日下午2時12分，瑞芳深澳象鼻岩停車場、平溪停三停車場（十分瀑布前停車場）、猴硐煤礦博物館第二停車場、猴硐煤礦博物館第三停車場、烏來立體停車場等已滿，實施第一階段管制。

觀旅局說，第一階段管制為停車場一出一進管制。第二階段管制是人車潮已眾多，不建議再前往。第三階段管制則是人車飽和封閉，人車禁止進入。

新北市瑞芳警分局表示，截至下午2時許，轄內台2線等主要道路車流順暢，各觀光景區車流平順，針對已停滿的停車場，將引導車輛前往其他停車場停放，目前停車秩序良好；目前民眾也都配合防疫措施。