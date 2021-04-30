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議員：台北孔廟4D劇院花公帑逾9000萬 乏人問津

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北孔廟4D劇院維護不易，每年經費緊縮。圖／北市民政局提供
台北孔廟4D劇院維護不易，每年經費緊縮。圖／北市民政局提供

台北孔廟明倫堂民國100年斥資2112萬打造4D劇院，台北市議員耿葳指出，至今已經花費公帑逾9000萬，但近來乏人問津，甚至館廳內常上演「空城計」，淪蚊子館，高昂維護費用更是孔廟最大的燙手山芋。民政局指出，受疫情影響，觀賞人數砍半，一年的預算也大砍378萬元，今年維護經費約133萬元，4D也已經改為2D。

台北孔廟民國100北年爭取到觀光局3億元的經費，加上自籌6億元，共投入9億8149萬元展開「台北孔廟歷史成區觀光再生計畫」，將孔廟打造成國際性歷史街區，但2013年遭到審計部糾正，其中又以明倫堂4D劇院的營運成效，遭受質疑。

孔廟管委會指出，明倫堂4D劇院108年進場人數約6萬多人，去年因疫情關係剩下3萬1000多人受疫情影響，今年1、2月的進場人數不到2000人次，3月稍微回升到2700多人。

耿葳說，明倫堂當年斥資2112萬餘元打造，其中2部3D影片製作費就將近700萬元，且每年維護管理、耗材費也很驚人，至今年止，劇院支出已經超過9000萬元，甚至發生4D設備的主機板毀壞卻找不到備品更換的窘境，民政局應檢討是否要繼續播放影片。

耿葳指出，被動等遊客的守株待兔做法已經過時，現在孔廟自己設計的文創商品，應該要結合其他通路推廣，甚至開發網路販售通路，才不會讓孔廟這個具有歷史意義的據點成賠錢貨。

孔廟管理委員會執行秘書陳宗緯表示，去年受疫情影響，劇場進場人數剩下一半，目前人數也還是不多，4D劇院設備老舊且找不到零件，不必浪費錢，因此今年明倫堂維護經費約減少成133萬元，未來持續檢討營運成效，並朝多功能方向做使用。

孔廟 疫情 蚊子館

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