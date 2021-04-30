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新北工會行善團成軍10周年修繕百棟房屋　5萬市民受惠

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市勞工局今天舉辦「新北工會行善團10周年plus職訓公益列車開拔」活動。記者江婉儀／攝影
新北市勞工局今天舉辦「新北工會行善團10周年plus職訓公益列車開拔」活動。記者江婉儀／攝影

新北市勞工局今天舉辦「新北工會行善團10周年plus職訓公益列車開拔」活動，感謝勞工朋友平日的辛勞。新北市長侯友宜來到新莊迴龍的陳姓民眾住宅，慰問行善團防水防漏、電器裝修、木工、油漆4工會，勞工局職業訓練中心也結合美髮、挽臉、肩頸紓壓、餐飲等職訓班師生，首創推出「職訓公益列車」，在雙鳳里牡丹心社區活動中心服務長輩，把職訓能量和愛心傳送到更多角落。

陳姓個案一家7口大多為智能障礙者，擠身在父母遺留下的老宅，屋內電線雜亂老舊、浴室屋頂漏水，居住環境相當惡劣，屋內僅有早期設置的蹲式馬桶，對於上了年紀的長輩相當不方便。經由雙鳳里長潘素娥通報、社會局轉介，隨後由勞工局輔導成立的「新北工會行善團」承接，希望能夠儘快讓案家有個舒適的居住環境。

勞工局陪同行善團成員多次場勘，決定進場工序。首先由防水防漏工會理事周寶玉帶領夥伴，從3月份開始率先施工，接著電器工會前理事長林惠達接手，他再三強調「廁所一直都是長者最容易發生意外的地方」，所以特別將蹲式廁所改造為新型坐式馬桶，還加強踏板、通風設備並加裝扶手。

客廳部分則由木工工會理事長周炎煌、監事詹永模兩人，把老舊天花板拆除並鋪上新型輕鋼架，最後收尾就輪到油漆工會進場，何天台理事長率領幹部將牆面重新粉刷。在工會行善團成員通力合作之下，原本的陰暗雜亂被改造成明亮舒適，案家非常興奮、也感動行善團為他們施了魔法。

侯友宜表示，感謝新北工會行善團成軍10年來走遍新北各地，修繕100多棟房屋，提供2500多萬元的物資捐贈，也讓5萬多位市民受惠，他也親手致送由職訓班學員手作的點心禮盒給行善團成員表示感謝。並與勞工局長陳瑞嘉一起敲鑼，宣示「職訓公益列車」正式開拔。

陳瑞嘉補充，「職訓公益列車」是由職業訓練老師及學員共同參與，將所學習的技能回饋給社會大眾，不僅讓學生在進入職場前累積實戰經驗，又能落實「取之社會，用之社會」的公益精神。未來列車也會陸續開往新北各區。

陳姓個案家中電線雜亂老舊、浴室屋頂漏水，居住環境相當惡劣，新北市長侯友宜今天到個案家中訪視，協助粉刷油漆牆面。記者江婉儀／攝影
陳姓個案家中電線雜亂老舊、浴室屋頂漏水，居住環境相當惡劣，新北市長侯友宜今天到個案家中訪視，協助粉刷油漆牆面。記者江婉儀／攝影

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