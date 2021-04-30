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千人與大海拔河 北海岸古老「牽罟」捕魚重現沙灘

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
千人與大海拔河，北海岸古老「牽罟」捕魚重現沙灘。圖／金山區公所提供
千人與大海拔河，北海岸古老「牽罟」捕魚重現沙灘。圖／金山區公所提供

牽罟是北海岸一種沿海古老的捕魚方式，在豐富經驗的老船夫探尋魚群位置後，以小船將帶狀的漁網拖離海岸並將網放至海中，魚群被攔截圍住後，再由岸上的人齊心協力將魚網拉上岸來。這項已經式微的傳統捕魚方式，今天下午在萬里區廣闊的萬里下寮海灘重現，大小朋友一起來體驗，還真的抓到了魚，小朋友驚呼連連。

「牽罟好像拔河，很好玩」現場一名小朋友使勁地拉著很高興地說，她說，第一次這樣捕魚，好有趣。

漁民說，早期古老漁村沙灘看見魚汛，透過海螺吹響號召，沿岸區民在沙灘上齊心合力，握緊罟網，奮力將罟網往上拉，魚蝦滿網，每當拖網近沙灘時，魚群麟光閃爍，舞動跳耀，歡樂聲此起彼落。

隨著時代演進和捕魚技術提升，「牽罟」漸式微，新北市溫泉觀光協會聯合新北市觀光旅遊局、文化局、金山、萬里區公所及交通部觀光局北觀處辦理的千人與大海拔河的「新北樂活節牽罟趣」活動，今天下午第一場活動開跑。

金山區長廖武輝說，牽罟講究團隊合作，這次參與牽罟活動的遊客來自各地，透過這樣齊心協力完成的活動讓一群原本不認識的人相聚一起，也能深刻的體認北海岸這特別的文化技藝。

萬里區長粘雪琴表示，現場很多人都是第一次體驗如此特別的牽罟捕魚活動，除了大人小孩覺得新奇有趣，同時也讓大家了解海洋保育的重要性。

新北市溫泉觀光協會理事長游忠義指出，希望藉此機會讓民眾體驗牽罟，感受老一輩的捕魚技巧與智慧，並讓這北海岸重要的文化技藝繼續傳承下去。

北觀處長陳美秀說，牽罟是古時的捕魚方式，親子大家一起來體驗，當看到海漂垃圾時，除了把魚抓起來外，也要把垃圾撿起來，愛護地球。

4月底到8月在萬里下寮海灘連續辦理玩牽罟瘋漁趣活動，還有吹海螺體驗、小螃蟹捉迷藏、現場漁夫解說導覽，及牽罟體驗等。可至新北市溫泉觀光協會的臉書查詢。

千人與大海拔河，北海岸古老「牽罟」捕魚重現沙灘。圖／金山區公所提供
千人與大海拔河，北海岸古老「牽罟」捕魚重現沙灘。圖／金山區公所提供
千人與大海拔河，北海岸古老「牽罟」捕魚重現沙灘。圖／金山區公所提供
千人與大海拔河，北海岸古老「牽罟」捕魚重現沙灘。圖／金山區公所提供
千人與大海拔河，北海岸古老「牽罟」捕魚重現沙灘。圖／新北市溫泉觀光協會
千人與大海拔河，北海岸古老「牽罟」捕魚重現沙灘。圖／新北市溫泉觀光協會
千人與大海拔河，北海岸古老「牽罟」捕魚重現沙灘。圖／新北市溫泉觀光協會
千人與大海拔河，北海岸古老「牽罟」捕魚重現沙灘。圖／新北市溫泉觀光協會
千人與大海拔河，北海岸古老「牽罟」捕魚重現沙灘。圖／新北市溫泉觀光協會
千人與大海拔河，北海岸古老「牽罟」捕魚重現沙灘。圖／新北市溫泉觀光協會

牽罟 萬里

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