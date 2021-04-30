新北市府主管要求交出群組對話　考績會內容今天秒外流

新北市經發局日前爆發某主管懷疑底下5名職員在群組內說他壞話，竟要求職員交出手機。不料經發局昨天才開考績委員會，今天就有人將考績會內容流出，透露還有考績委員幫當事主管抱不平。有民眾質疑「以後新北市府任何一位主管、長官都可以用擔心、預防為藉口大搞白色恐怖了」。經發局表示，等到報告出來會主動對外說明。

日前有網友自稱，是在新北市政府上班的小蝦米，因為主管懷疑底下員工在群組內說他壞話，便要求他交出手機。不過該群組只是同事間抱怨工作日常及訂飲料用，他因為不滿主管行徑，向經發局人事室反應，但卻沒有獲得幫助，才會在網路上公布主管行徑。

知情人士表示，按照時程原定是下周要提出報告，還在內部程序中，昨天才舉辦考績委員會，讓當事人有機會陳述意見，但不清楚為何內容會提前外流。

據了解，在昨天的考績委員會上，有考績委員替科長緩頻，該名科長平時表現盡責，是因為內部長期有人抱怨，認為有扭曲事實，才委婉請同事提供群組內容參考。

民眾質疑，新北市政府任何一位主管、長官都可以用擔心、預防為藉口大搞白色恐怖了，看來大家還是比較喜歡威權統治、警察國家那一套。