淡水區公司田溪見「雪景」 竟是工程消防測試廢水

新北淡水區公司田溪昨出現大量泡沫宛如「雪景」，新北環保局獲報發現，汙染源是上游某新建工程進行消防測試，未妥善收集、處理廢水所致。環保局表示，已依法告發最高可罰300萬元，並令該公司儘速清理改善。

環保局指出，昨上午接獲民眾通報汙染情況後，稽查員前往發現溪水中有白色泡沫，採集水樣檢測，其酸鹼pH值為7.96、水溫22.1度，急毒性及重金屬等項目均未檢出，稽查人員初步研判是界面活性劑。

環保局說，稽查員擴大追查發現上游一新建工程因進行消防測試，消防泡沫廢水收集於地下室的廢水收集槽，但業者未注意近日大雨造成水位升高，抽水馬達坦應洩放水位並排放至聯外溝渠。

環保局指出，業者坦承認疏並改善，仍依違反水汙染防治法第30條規定告發，依同法第52條規定最重將處300萬元罰鍰，同時業者也將殘留廢水抽出妥善處理。