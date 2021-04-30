淡水區公司田溪見「雪景」 竟是工程消防測試廢水
新北淡水區公司田溪昨出現大量泡沫宛如「雪景」，新北環保局獲報發現，汙染源是上游某新建工程進行消防測試，未妥善收集、處理廢水所致。環保局表示，已依法告發最高可罰300萬元，並令該公司儘速清理改善。
環保局指出，昨上午接獲民眾通報汙染情況後，稽查員前往發現溪水中有白色泡沫，採集水樣檢測，其酸鹼pH值為7.96、水溫22.1度，急毒性及重金屬等項目均未檢出，稽查人員初步研判是界面活性劑。
環保局說，稽查員擴大追查發現上游一新建工程因進行消防測試，消防泡沫廢水收集於地下室的廢水收集槽，但業者未注意近日大雨造成水位升高，抽水馬達坦應洩放水位並排放至聯外溝渠。
環保局指出，業者坦承認疏並改善，仍依違反水汙染防治法第30條規定告發，依同法第52條規定最重將處300萬元罰鍰，同時業者也將殘留廢水抽出妥善處理。
新北近期多次查獲消防測試後未處理，導致泡沫汙染河川，環保局說，社區或工廠測試時應妥善處理汙水，避免流入承受水體而受罰，若有汙水應符合放流水標準才能排放，規模較大者則需向環保局確認是否達列管規模並申請排放許可。
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