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台北市交通智慧號誌 至111年將共完成93處路口

中央社 / 台北30日電

北市今天舉行交通會報，其中智慧號誌執行情形，交工處表示，車輛在路口停等時間減少最高達16%，又可以節能減碳。估至民國111年共可完成建置93處路口。

台北市今天舉行交通會報，市長柯文哲出席。交通管制工程處報告「109年台北市智慧號誌執行情形」時指出，部分路口流量變化大，定時號誌疏解較差，因此收集即時車流資料，建置動態號誌。

而在幹道與支道、巷弄路口，某些時段無行人但車輛還是要在幹道空等紅燈，因此建置感應性號誌，當AI偵測到支道有行人、才開放支道綠燈；為兼顧行人安全，秒數自動延長。交工處表示，實施效益包含車輛在路口停等時間減少10至16%，又能節能減碳。

柯文哲聽完後則表示，交工處可再思考以人工智慧思維管制交通，委託案也可送至台北電腦公會，請廠商提案。

柯文哲並提到北市車禍受傷人數降不下來，必須研究問題出在哪，並說曾聽人說過，台北市交通堵塞、車開很慢撞不死人，但花東路寬車速快，「一出車禍就掛了」，且當地沒有急救責任醫院，「發生重大車禍就完了」，指示交通局研究數據及趨勢，改善車禍傷亡人數。

北市 車禍 柯文哲

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