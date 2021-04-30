陳天來故居疑文物缺少 文化局：將調查列冊管理

坐落在台北大稻埕歷史街區旁的私人市定古蹟「陳天來故居」，於台北市文資審議會提出修復及再利用計畫，預計規劃古蹟解說站、修復史料陳列室等，將於2024完工，不過陳家第五代陳小姐則指出，故居內遺失多樣文物，疑其他子孫拿走，北市文化局副局長田瑋表示，將調查列冊管理及調查。

陳天來故居位於大同區貴德街，過往叫做「錦記茶行」，興建於1920年的三層樓仿巴洛克建築，為已故茶葉大亨陳天來所有，在2006年獲指定市定古蹟，過去因子孫對修復意見喬不定，遲未修復，後來在北市文化局介入後，終完成修復再利用計畫。

陳天來故居委託建築師徐裕健表示，有關修復再利用計畫，後棟建築將會「局部重建」，一來可體現圍塑原庭園歷史氛圍，二來可作為古蹟解說站、修復史料陳列室，以及庭園空間原始功能，如：品茶、輕食休憩使用。 另外，多數桌椅櫥櫃等家具存放於滲水嚴重處，建議應整體調查列冊調查，遷移存放於倉庫處。

對於文物管理，陳家第五代陳小姐表示，故居中有一處貴賓室，內有瓷器、古董、桌椅等文物，但是在有清點文物的數量，發現缺少多樣文物，疑其他子孫拿走；她說，希望陳天來故居修復完成後，能夠完整的呈現過去歷史給大眾，因此期待解決文物保存問題。