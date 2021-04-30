貓纜縣市優惠開跑 單趟50元銅板價

5月起，貓空纜車規劃各縣市專屬優惠期限內搭乘，享有不限站數、每趟只要50元優惠。5月為北、中部，6月則是南、東部及外島地區，錯過就要再等一年。

台北捷運表示，貓空纜車現行票價為1站70元、2站100元、3站120元，本次推出「北中南東銅板價搭貓纜」活動，5月1日起至6月30日止，規劃各縣市於不同期限享票價優惠。

北部、中部地區優惠時間從5月1日至5月30日；南部、東部及外島地區優惠時間為6月1日至6月30日。而設籍台北市民眾，年滿65歲以上長者、6歲以上未滿12歲兒童及身心障礙者，出示身分證件後也享不限站數，每趟50元的票價優惠。

北捷指出，民眾於所屬縣市優惠期間，持身分相關證件前往貓纜任一車站詢問處，購買優惠單程票一張，立即享有當日不限站數，單趟只要50元的銅板價，如以最高票價120元計算，比買一送一還划算。

北捷說，貓空沿線景點多元豐富，如動物園、指南宮及指南風景區、樟樹樟湖環狀步道、樟山寺、天恩宮、茶推廣中心、張迺妙茶師紀念館等相關景點，坡道平緩，適合全家大小出遊，累了隨時可搭乘貓空遊園公車，到茶館品茗或享用創意茶餐點，來趟慢活山林旅程。