快訊

等了半年！殉職飛官朱冠甍F-5E座機沉海底 今打撈上岸

韻律體操／瑞莎佛心免費培養台將卻遭抹黑 網點出原因

新北工會行善團10週年 散播愛心各角落

中央社 / 新北30日電

勞工節將屆，新北市勞工局今天說，新北工會行善團邁入第10年，今年首度結合職訓班推出職訓公益列車，除協助弱勢家庭修繕房屋，還有義剪、肩頸按摩等服務，把愛心帶到各角落。

新北市政府勞工局在民國101年輔導成立新北工會行善團，由職業工會自發性參與公益行善，透過職能專業，包括木工、油漆、水電等技術幫助弱勢家庭。

明天就是勞動節，勞工局上午在新莊區舉辦「新北工會行善團10週年plus職訓公益列車開拔」活動，市長侯友宜前往一弱勢個案家中，感謝行善團協助修繕房屋，並小露一手幫忙刷油漆，隨後到雙鳳里民活動中心，體驗為民眾挽臉，氣氛熱絡。

侯友宜會後接受媒體聯訪表示，新北工會行善團10年來走遍新北各地，修繕100多棟房屋，提供新台幣2500多萬元的物資捐贈，約5萬多位弱勢市民受惠，今天啟動職訓公益巡迴列車，將結合美髮、挽臉、肩頸紓壓、餐飲等職訓班師生手藝，到新北市各地幫助民眾按摩、挽臉及義剪等。

勞工局表示，侯友宜今前往訪視的個案，一家7口多為智能障礙者，擠身在父母遺留的老宅，屋內電線雜亂老舊、浴室屋頂漏水，且僅有早期設置的蹲式馬桶，對長輩不方便，經雙鳳里長潘素娥通報、社會局轉介，盼讓個案有個舒適的居住環境。

勞工局

延伸閱讀

地方反建永平國小立體停車場 侯友宜：盼創造雙贏

新北捷運三鶯線懸臂工法 安全橫跨台鐵軌道上空

林口康橋學校46人仍未採檢 無健康異常個案

各地停課不同調 侯友宜：新北用最嚴謹的態度面對疫情

相關新聞

談車禍數據 柯文哲：北市塞車撞不死 去花東出車禍就掛

台北市長柯文哲上午主持交通會報，討論北市車禍，死亡人數下降，但車禍受傷太多，要做研究。柯文哲還說，台北市交通阻塞，車行速...

用路人注意！勞團遊行明登場 警公布相關交管措施

勞工團體明天將上街遊行，提出「薪資提高、保障年金」訴求，警方針對立法院周邊凱達格蘭大道、中山南路、景福門圓環、濟南路等路...

萬里瑪鋉溪畔杜鵑花開 打造台版屋久島小田汲川

新北市農業局在萬里瑪鋉溪畔打造萬金杜鵑基地，如同台版屋久島小田汲川。目前基地內皋月杜鵑品系陸續盛開，搭配親水階梯意象塗鴉...

北市市區公車評鑑結果出爐 四客運業者服務最優質

2020年第二期台北市市區公車營運服務指標評鑑結果出爐，優等共四家客運業者，分別為首都客運、大都會客運、欣欣客運及臺北客...

注意！貓纜單趟只要50元限定優惠 錯過再等一年

全國民眾請注意，貓空纜車單趟限定優惠50元銅板價活動，即將震撼展開。全國最便宜，錯過再等一年。5月起貓空纜車規劃各縣市專...

民代詐領助理費用 全國地方議會監督聯盟籲中央修法

民意代表詐領助理費用層出不窮，從國會到地方縣市議會都是如此，全國地方議會監督聯盟今天到台東縣議會開記者會，呼籲中央修法，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。