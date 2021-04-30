新北工會行善團10週年 散播愛心各角落

勞工節將屆，新北市勞工局今天說，新北工會行善團邁入第10年，今年首度結合職訓班推出職訓公益列車，除協助弱勢家庭修繕房屋，還有義剪、肩頸按摩等服務，把愛心帶到各角落。

新北市政府勞工局在民國101年輔導成立新北工會行善團，由職業工會自發性參與公益行善，透過職能專業，包括木工、油漆、水電等技術幫助弱勢家庭。

明天就是勞動節，勞工局上午在新莊區舉辦「新北工會行善團10週年plus職訓公益列車開拔」活動，市長侯友宜前往一弱勢個案家中，感謝行善團協助修繕房屋，並小露一手幫忙刷油漆，隨後到雙鳳里民活動中心，體驗為民眾挽臉，氣氛熱絡。

侯友宜會後接受媒體聯訪表示，新北工會行善團10年來走遍新北各地，修繕100多棟房屋，提供新台幣2500多萬元的物資捐贈，約5萬多位弱勢市民受惠，今天啟動職訓公益巡迴列車，將結合美髮、挽臉、肩頸紓壓、餐飲等職訓班師生手藝，到新北市各地幫助民眾按摩、挽臉及義剪等。

勞工局表示，侯友宜今前往訪視的個案，一家7口多為智能障礙者，擠身在父母遺留的老宅，屋內電線雜亂老舊、浴室屋頂漏水，且僅有早期設置的蹲式馬桶，對長輩不方便，經雙鳳里長潘素娥通報、社會局轉介，盼讓個案有個舒適的居住環境。