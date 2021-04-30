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萬里瑪鋉溪畔杜鵑花開 打造台版屋久島小田汲川

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
農業局表示，目前基地內皋月杜鵑品系陸續盛開。圖／新北市農業局提供
農業局表示，目前基地內皋月杜鵑品系陸續盛開。圖／新北市農業局提供

新北市農業局在萬里瑪鋉溪畔打造萬金杜鵑基地，如同台版屋久島小田汲川。目前基地內皋月杜鵑品系陸續盛開，搭配親水階梯意象塗鴉，將河岸染上繽紛色彩，現場還以各式燈串裝飾，當「灣潭橋」點燈，杜鵑花也在夜裡亮了起來，民眾不妨到現場隨著天色變化來個不同以往的賞杜鵑之行。

知名動畫「魔法公主」在日取景之「屋久島」以日本降雨最多而聞名，其高山多卻臨近大海、座擁國家公園美景及珍貴溫泉，自然環境和北海岸的萬金地區十分雷同，在屋久島上小田汲川知名的「小田汲杜鵑」，也在萬金地區出現了。

農業局長李玟表示，小田汲杜鵑又稱屋久島杜鵑，因葉小精緻、花瓣極細、姿態可愛，因此也稱米杜鵑。在萬金杜鵑基地裡，除了小田汲杜鵑，市府與萬金地區農會及其輔導的花卉產銷班，共同推廣展出36種品系、共1萬2000株平地杜鵑供觀賞，是一場杜鵑花齊聚的嘉年華會。

除了賞杜鵑，農業局也將萬里的在地山水融入杜鵑蜜斑意象，以杜鵑花意象彩繪在層層階梯上，再搭配以萬里區主色「萬里橘」及靛紫色的薰衣草所組成之河畔植被花卉，民眾席地而坐，不論是前來賞花、休閒、野餐、運動的理由，都非常適合。因環境優美，也很適合民眾前往現場作畫寫生，將美好的賞花自然風光親手繪製，畫下帶回家。

農業局表示，萬金杜鵑基地展期至5月10號為止，疫情期間雖無法出國旅遊，走一趟萬金杜鵑基地也能感受自然山水景賞杜鵑的屋久島風情！即日起上萬金杜鵑官網進行「三連抽」（ https://www.wanjinazalea.com.tw/ ），獎品包含450元的秘境地圖拭淨布打卡。

農業局也將萬里的在地山水融入杜鵑蜜斑意象，以杜鵑花意象彩繪在層層階梯。圖／網紅哈dog提供
農業局也將萬里的在地山水融入杜鵑蜜斑意象，以杜鵑花意象彩繪在層層階梯。圖／網紅哈dog提供
新北市農業局在萬里瑪鋉溪畔打造萬金杜鵑基地。圖／新北市農業局提供
新北市農業局在萬里瑪鋉溪畔打造萬金杜鵑基地。圖／新北市農業局提供

杜鵑 萬里

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