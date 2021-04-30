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談車禍數據 柯文哲：北市塞車撞不死 去花東出車禍就掛

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午主持交通會報。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午主持交通會報。記者楊正海／攝影

台北市長柯文哲上午主持交通會報，討論北市車禍，死亡人數下降，但車禍受傷太多，要做研究。柯文哲還說，台北市交通阻塞，車行速度變慢，都撞不死，如果去花東，車速很快，一出車禍就掛了。

柯接著說，還有一個理由，花東沒有急救責任醫院，全東半部只有3家醫院，發生重大車禍就完了，送到醫院已經一個小時了，「又沒有好的醫生，七搞八搞你就掛了。」

柯文哲說，車禍死亡人數，他覺得要降不太容易，但車禍受傷太多，而且還在上升，有人說是因執法、民眾意識提高，但如果是這樣，擺個一、兩年，還是會掉下來，現在看起來，好像受傷人數在上升，若是說民眾意識改變也是 一年，這種趨勢，要做研究，到底哪裡出問題。

柯文哲說，所以死亡人數A1、A30人數有下降，有時候不是你厲害，是醫療進步，但受傷人數一直上升，不知道哪個地方不對，但還是要做研究才知道。

柯文哲說， 還有一個問題，如果把戶籍算進去，就有大問題了，其中台北市才占不到一半，這就奇怪了，所以車禍要下降，「不是我們的問題？要養成研究數據的習慣」台北市不到一半，新北籍占了35%，這表示有幾個考量，「他那邊沒有訓練好？」 另外是「我們這邊環境不友善？」

柯文哲說，若倒過來算，台北市去新北的車禍多不多？這要做個研究，倒過來，發生在新北市的車禍，戶籍在台北市籍的占多少，還有台北市的交通流量，難道台北戶籍的占不到一半嗎？應該超過一半，但不知道，還是要做研究，統計數字看一看。

柯文哲說，北市交通要再進步，大概要進到智慧的程度，車禍要下降，一定要智慧化。柯文哲另點名foodpanda、

Uber Eats兩家業者，詢問數據，交通局表示，數字降下來了，外送平台第一季較四季降，占比3.8%，比109年全年度4.08%有下降，若沒有降 ，會依自治條例要求提改善計畫，現在每月統計，總數第一季是479件，較去年4季543件下降。

車禍 柯文哲

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