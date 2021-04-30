民代詐領助理費用 全國地方議會監督聯盟籲中央修法

民意代表詐領助理費用層出不窮，從國會到地方縣市議會都是如此，全國地方議會監督聯盟今天到台東縣議會開記者會，呼籲中央修法，希望民代聘請的助理及助理費使用資訊公開透明化，遏止詐領助理費事件發生。

台東公民監督聯盟召集人李偉俊說，現行部分議員敢詐領、挪用助理費，很大一部份原因，就是因議員助理的任命權完成掌握在議員手中。當議員送出助理名單後，即使有異，議會人事室只能照單全收，無法質疑，且不對外公開間接促成了人頭助理橫行的狀況。

全國地方議會監督聯盟代表今天聚集台東縣議會，針對近幾年層出不窮的議員貪汙助理費議題開記者會，由主辦的台東公民監督聯盟召集人李偉俊主持，包括六都及其他縣市聯盟代表參加；會中全程直播及錄影；另議長吳秀華、議員林參天、李數奼、高美珠等人出席。

首都監督聯盟代表陳靖宇說，台北市議會從前議員童仲彥，林穎孟到現任議員潘懷宗等人，都因涉及詐領助理費而遭司法調查，首都發生這樣的事了，何況是地方縣市議會；他要求中央應主動修法，助理費強制公開透明，唯有陽光照進議會，才能遏止不斷重演的助理費詐領歪風。

台東縣議員林參天表示，他個人支持助理費公開透明，在台灣民主的社會裡，民眾絕對要有知的權利，畢竟民意代表公務花費的錢，都是人民納稅的辛苦錢，一分一毫都需攤在陽光下，才能對得起百姓。但他也希望中央及公民聯盟要鼓勵認真問政、奉公守法的民代。