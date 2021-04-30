出席慈惠堂母娘文化祭祈福 總統：今年經濟成長可望5%

總統蔡英文今日出席松山慈惠堂母娘文化祭起轎儀式，替國人祈求平安。蔡總統表示，慈惠堂成為在地重要的信仰中心，自去年疫情發生以來，政府與民間共同打拚，防疫表現亮眼也穩住經濟，今年經濟成長率更可以挑戰5%，但疫情還沒過去，一定要特別小心，民間在努力，政府也會更努力。

蔡總統早上率內政部長徐國勇、國策顧問黃承國，以及數名民進黨台北市議員出席一年一度的母娘文化祭活動，而前副總統吳敦義與國民黨主席江啟臣也在蔡總統離去後出席活動，雙方刻意錯開。

蔡總統致詞時表示，慈惠堂過去數十年不僅透過信仰安定民眾心靈，更秉持母娘精神關懷弱勢，捐助消防車和救護車，為台灣社會帶來良善的力量，也要謝謝慈惠堂的志工、幹部物台灣所做的貢獻，民間在努力，政府也會更加努力。

蔡總統提到政府推動長照2.0，在強化社會安全網投注非常多心力，讓照顧的對象和提供服務的人可以更多，規模也會持續擴大。

而台灣疫情再度升溫，蔡總統說，去年發生疫情以來，政府與民間共同打拚，使防疫成績亮眼，經濟穩定成長，今年還有機會挑戰5%成長率，國際社會投資也看好台灣。但疫情還在，必須要謹慎應對。