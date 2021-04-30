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用路人注意！ 勞團遊行明登場 警公布相關交管措施
勞工團體明天將上街遊行，提出「薪資提高、保障年金」訴求，警方針對立法院周邊凱達格蘭大道、中山南路、景福門圓環、濟南路等路段進行交通管制，今天上午公布相關交管措施，呼籲民眾配合警方指揮疏導。
警方表示，勞團明午時分將在凱達格蘭大道集結群眾，沿景福門北側、中山南路東側慢車道、濟南路一段、中山南路東側慢車道往北進行集會遊行。為維持交通秩序及安全，警方明天上午10時起對凱道、中山南路東西向全線車道管制車輛通行，視交通狀況提早或延後管制。
警方將彈性管制遊行沿線路段，呼籲駕駛人行經周邊路段時，配合減速慢行，注意行車安全，民眾若要前往台北車站、台北轉運站或集會現場，盡量搭乘大眾捷運系統。相關管制區域內各路線公車，台北市公共運輸處已協調公車業者配合改道，詳情可查詢網站 http://www.pto.gov.taipei/ ，相關交管措施也將隨時提供警廣等電台插播路況報導。
警方呼籲，駕駛人應隨時收聽路況報導，提前改道行駛，避開管制區域，勿任意違規停車，並遵守員警指揮疏導，以免增加管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。參與集會活動民眾應保持理性，依核准時段、路段和平表達訴求，如有違法行為，警方將依法行政。
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