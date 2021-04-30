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昔女礦工研磨金礦 他見證水金九礦業史後代捐珍貴文物

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
台陽礦業公司前礦長林慶隆後代，將父親生前遺留文物無償捐贈黃博館。圖／黃金博物館提供
台陽礦業公司前礦長林慶隆後代，將父親生前遺留文物無償捐贈黃博館。圖／黃金博物館提供

新北市立黃金博物館昨舉行一場特別的礦業文物捐贈儀式，林哲伸及林子斌兄弟代表台陽礦業公司前礦長林慶隆先生，將父親生前遺留文物無償捐贈黃博館，包括金瓜石產硫砷銅礦、金九地區自然金等數十顆珍貴標本，及收藏的礦業用具、礦山選煉歷史圖幅及36張老照片等；這批文物還有記錄昔日女性礦工在俗稱「水車間」的礦廠研磨金礦砂的老照片，相當珍貴。

林慶隆民國6年（1917年）出身台中，在台中一中畢業後，受到台灣地質學之父林朝棨教授提攜，隻身至台陽礦業公司任職，長年與家人分隔兩地，他在異鄉努力奮鬥。因林慶隆工作勤勉負責且擅長日語，深獲時任台陽株式會社社長顏欽賢及公司日本幹部的信任及器重，後續接掌公司黃金業務項目並擔任礦長直到退休。因此，也收藏並留下許多珍貴的礦業文物。

為感懷父親礦務生涯，林家兄弟決定將其父生前收藏之重要文物捐贈黃博館。家屬代表林哲伸說，黃博館是水金九地區代表性的礦業文化保存單位，與其讓文物在家中蒙塵，不如捐贈給具有專業典藏空間的博物館，讓外界更了解水金九礦區開採歷史，永續傳揚礦業文化的發展。

黃金博物館長謝文祥代表接受並頒發感謝狀致謝，謝文祥表示，透過這些文物可以讓大家看到當年礦山採金歲月，礦工胼手胝足謀生計的奮鬥歷程。除可充實水金九礦業文史外，對地方礦業記憶延續及在地知識蒐羅與運用，更是彌足珍貴。

黃博館表示，對於這批珍貴文物將依照捐贈文物現況妥善保存並數位化，未來也規畫公開展示。民眾家中如有礦業文物不知如何保存，建議可將文物捐贈黃博館，館方將透過專業修復保存、詮釋研究與轉譯，讓文物可重現於展覽館或出版品中，再次延續它的無形影響力，成為發揚礦山文化的另類「文化代言者」。

台陽礦業公司前礦長林慶隆後代，將父親生前遺留文物無償捐贈黃博館。圖／黃金博物館提供
台陽礦業公司前礦長林慶隆後代，將父親生前遺留文物無償捐贈黃博館。圖／黃金博物館提供
文物包括礦山選煉歷史圖幅及36張老照片等。圖／黃金博物館提供
文物包括礦山選煉歷史圖幅及36張老照片等。圖／黃金博物館提供
台陽礦業公司前礦長林慶隆後代，將父親生前遺留文物無償捐贈黃博館。圖／黃金博物館提供
台陽礦業公司前礦長林慶隆後代，將父親生前遺留文物無償捐贈黃博館。圖／黃金博物館提供
文物包括金瓜石產硫砷銅礦、金九地區自然金等數十顆珍貴標本，及收藏的礦業用具、礦山選煉歷史圖幅及36張老照片等。圖／黃金博物館提供
文物包括金瓜石產硫砷銅礦、金九地區自然金等數十顆珍貴標本，及收藏的礦業用具、礦山選煉歷史圖幅及36張老照片等。圖／黃金博物館提供
文物包括金瓜石產硫砷銅礦、金九地區自然金等數十顆珍貴標本，及收藏的礦業用具。圖／黃金博物館提供
文物包括金瓜石產硫砷銅礦、金九地區自然金等數十顆珍貴標本，及收藏的礦業用具。圖／黃金博物館提供

文物 黃金博物館 礦山

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