「寄生上流」地下屋台北版 北市蝸居獨居長者增至167人

北市高房價、高租金，不只年輕人租屋不易，老人更是租屋市場弱勢；台北市議員許家蓓指出，北市列管的蝸居獨居長者，歷年約有90多人，但去年卻暴增至167人，有人甚至只能住在不見天日的地下室或僅一、兩坪的狹小隔間，如同電影「寄生上流」中地下屋的台北版。對此 ，社會局表示，將設法從租屋補貼和維護安全著手改善減少蝸居。

社會局長周榆修表示，蝸居指同一地址有5名以上弱勢長者或身障者居住，且環境已影響衛生、健康或公共安全之虞，例如有明顯堆積物品、電線有安全之虞等。

許家蓓指出，因租金補貼須符合「基本居住水準」，房間需達人均3.95坪面積，且具備衛浴設備才能申請，但獨居老人就是因為租不到房，才擠在衛浴共用，甚至非法的建物內，租金補貼看的到、吃不到，無法申請。

另外，若轉介老人公寓或安養機構，又面臨床位數僧多粥少且月租動輒上萬元；至於包租代管及社會住宅供不應求，且獨老屬特殊身分戶，雖有保障戶數，但仍需和街友、單親、身障等抽籤，僧多粥少。

對於蝸居人數增加，周榆修說，過去對獨老蝸居的查訪可能較不精確，現在是「零容忍」的概念，通報數變多，且中央和北市社安網都持續關注中。

周榆修坦言，老人能否幫得到、租屋數量、愛心房東，他知道都還不夠，要持續增加，現在仍設法從租屋補貼著手， 結合加裝住警器，先維護住的安全。另外，居家修繕部分，可以補助房東，若房東同意修繕，須先答應不能漲租金，不能等修繕完後把老人趕走再租他人 ，社會局會加強媒合，另外還有社會住宅，讓老人脫離蝸居。