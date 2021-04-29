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沒人要生小孩 新北為新人送上加持「金鏟子」
台灣人口去年首度負成長，生育率不斷降低，為鼓勵新人多增產報國，新北市高灘處舉辦「河濱幸福三部曲之愛的傳承－幸福好孕金鏟子」網路活動，只要新人在指定地點完成合影上傳，可獲得由註生娘娘加持的金鏟子。
新北市高灘處指出，凡是去年2月14日後結婚或即將結婚的新人，自5月起至10月10日止，只要於辰光橋辰光之心、新月橋的月亮或鑽石前、八里結婚廣場的珍愛一生、航向幸福、鍾愛一世、千秋同心等地標合影，並上傳至活動網站，即可完成報名。
高灘處準備由註生娘娘加持過的大金鏟子100支、小金鏟子200支，作為獎勵要送給新人，祝福新人多多「產子」。
新北市副市長陳純敬出席記者會表示，孩子是國家未來主人翁，也是台灣希望，嚴重少子化現象已成國安問題，透過辦理金鏟子網路活動，祝福市民朋友們好「孕」得子。詳情請上活動官網查詢：https://happytrilogy.com.tw/。
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