快訊

市黨部擬下周處理趙介佑 民進黨連發2聲明：迅速除名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒人要生小孩 新北為新人送上加持「金鏟子」

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北高灘處準備的金鏟子，都獲註生娘娘加持過。記者張哲郢／攝影
新北高灘處準備的金鏟子，都獲註生娘娘加持過。記者張哲郢／攝影

台灣人口去年首度負成長，生育率不斷降低，為鼓勵新人多增產報國，新北市高灘處舉辦「河濱幸福三部曲之愛的傳承－幸福好孕金鏟子」網路活動，只要新人在指定地點完成合影上傳，可獲得由註生娘娘加持的金鏟子。

新北市高灘處指出，凡是去年2月14日後結婚或即將結婚的新人，自5月起至10月10日止，只要於辰光橋辰光之心、新月橋的月亮或鑽石前、八里結婚廣場的珍愛一生、航向幸福、鍾愛一世、千秋同心等地標合影，並上傳至活動網站，即可完成報名。

高灘處準備由註生娘娘加持過的大金鏟子100支、小金鏟子200支，作為獎勵要送給新人，祝福新人多多「產子」。

新北市副市長陳純敬出席記者會表示，孩子是國家未來主人翁，也是台灣希望，嚴重少子化現象已成國安問題，透過辦理金鏟子網路活動，祝福市民朋友們好「孕」得子。詳情請上活動官網查詢：https://happytrilogy.com.tw/

新北市高灘處舉辦網路活動，符合資格的新人完成指定任務，就有機會獲得「金鏟子」。記者張哲郢／攝影
新北市高灘處舉辦網路活動，符合資格的新人完成指定任務，就有機會獲得「金鏟子」。記者張哲郢／攝影

結婚 註生娘娘

延伸閱讀

新北捷運三鶯線懸臂工法 安全橫跨台鐵軌道上空

新北市維護管理金龍湖 地方盼中央助經費

母親節挑禮首選！新北執行分署拍賣會 品項上百種任選

新北淡水發現男性浮屍 打撈上岸調查身分

相關新聞

沒人要生小孩 新北為新人送上加持「金鏟子」

台灣人口去年首度負成長，生育率不斷降低，為鼓勵新人多增產報國，新北市高灘處舉辦「河濱幸福三部曲之愛的傳承－幸福好孕金鏟子...

烏克蘭正妹奧莉就愛台灣水果 北農邀她參觀果菜市場

來台灣學中文的烏克蘭學生奧莉（Olga）近日在Youtube《不要鬧工作室》頻道受訪時，提到最喜歡台灣水果。台北農產公司...

新北自治條例三讀通過 賣電子煙、加熱菸最高罰10萬

電子煙及加熱菸流竄校園，但卻無法可管，新北市研擬「新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例」，今順利通過三讀，送行政院核定及...

新店行政園區電梯斷電 12人一度受困

新北市新店行政園區包含12處行政單位，4月陸續啟用，但今上午9點30分卻傳出電梯斷電，12人一度受困，20分鐘後狀況才解...

新北捷運三鶯線懸臂工法 安全橫跨台鐵軌道上空

新北市長侯友宜今天視察捷運三鶯線，市府捷運局表示，鶯歌段橫跨台鐵西部幹線鐵軌上空，工程以懸臂工法施作，工作車逐步推進節塊...

三芝國中攜手科大 簽策略盟深耕海洋教育

為回饋淡水、三芝學生，台北海洋科技大學與三芝國中簽訂策略聯盟協議書，兩校將建立相關科系合作事項，期待雙方建立技專院校與國中端互動交流、溝通及合作機制，共求雙贏，互利互惠，兩校合作後必能有相輔相成的成果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。