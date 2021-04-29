新北捷運三鶯線懸臂工法 安全橫跨台鐵軌道上空

新北市長侯友宜今天視察捷運三鶯線，市府捷運局表示，鶯歌段橫跨台鐵西部幹線鐵軌上空，工程以懸臂工法施作，工作車逐步推進節塊，目前已安全通過軌道上方，預計10月合龍。

新北市政府捷運工程局今天表示，捷運三鶯線是市府第一條自辦中運量捷運工程，全長14.29公里，全線採高架型式，路線跨越國道、台鐵、大漢溪、三峽河等，共有7座橋梁，施工風險性高。

市長侯友宜在台鐵太魯閣號事故後，多次會議中提醒捷運局要注意工程公共安全，尤其是跨越國道與台鐵軌道的工區，更要注意。

侯友宜今天視察三鶯線的陶瓷老街站工區，除緊盯施工進度外，更要求各單位嚴格把關、落實各項檢核項目，要求工地安全防護，人員操作也必須謹慎，防範工安意外。

捷運局長李政安說，高風險的工項由捷運局、專案管理督導、監造單位監督、統包廠商自主檢查，透過三級風險管理模式，落實施工安全管理。

捷運局表示，陶瓷老街站的「魚鰭式預力混凝土箱型連續橋梁」，全長300公尺，跨越鶯歌溪及台鐵，為滿足台鐵上方淨高，橋梁採特殊結構設計，以懸臂工法的工作車，逐步推進60個節塊；目前已安全通過台鐵軌道上方，預計今年10月合龍。

捷運局指出，魚鰭式橋懸臂工程因跨越鐵路，屬於高風險施工作業，施工過程於工作車下方設置防護大底版，以防物品墜落，並利用夜間台鐵斷電後，推進節塊避免感電，台鐵人員也配合加強巡視軌道。

捷運局表示，陶瓷老街站完工通車後，從車站到鶯歌老街僅須步行2分鐘，可串聯老街商圈，提升生活圈機能。