快訊

市黨部擬下周處理趙介佑 民進黨連發2聲明：迅速除名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北捷運三鶯線懸臂工法 安全橫跨台鐵軌道上空

中央社 / 新北29日電
新北市長侯友宜。聯合報系記者張哲郢／攝影
新北市長侯友宜。聯合報系記者張哲郢／攝影

新北市長侯友宜今天視察捷運三鶯線，市府捷運局表示，鶯歌段橫跨台鐵西部幹線鐵軌上空，工程以懸臂工法施作，工作車逐步推進節塊，目前已安全通過軌道上方，預計10月合龍。

新北市政府捷運工程局今天表示，捷運三鶯線是市府第一條自辦中運量捷運工程，全長14.29公里，全線採高架型式，路線跨越國道、台鐵、大漢溪、三峽河等，共有7座橋梁，施工風險性高。

市長侯友宜在台鐵太魯閣號事故後，多次會議中提醒捷運局要注意工程公共安全，尤其是跨越國道與台鐵軌道的工區，更要注意。

侯友宜今天視察三鶯線的陶瓷老街站工區，除緊盯施工進度外，更要求各單位嚴格把關、落實各項檢核項目，要求工地安全防護，人員操作也必須謹慎，防範工安意外。

捷運局長李政安說，高風險的工項由捷運局、專案管理督導、監造單位監督、統包廠商自主檢查，透過三級風險管理模式，落實施工安全管理。

捷運局表示，陶瓷老街站的「魚鰭式預力混凝土箱型連續橋梁」，全長300公尺，跨越鶯歌溪及台鐵，為滿足台鐵上方淨高，橋梁採特殊結構設計，以懸臂工法的工作車，逐步推進60個節塊；目前已安全通過台鐵軌道上方，預計今年10月合龍。

捷運局指出，魚鰭式橋懸臂工程因跨越鐵路，屬於高風險施工作業，施工過程於工作車下方設置防護大底版，以防物品墜落，並利用夜間台鐵斷電後，推進節塊避免感電，台鐵人員也配合加強巡視軌道。

捷運局表示，陶瓷老街站完工通車後，從車站到鶯歌老街僅須步行2分鐘，可串聯老街商圈，提升生活圈機能。

捷運 台鐵 侯友宜

延伸閱讀

林口康橋學校46人仍未採檢 無健康異常個案

各地停課不同調 侯友宜：新北用最嚴謹的態度面對疫情

趙少康不選黨主席 侯友宜：尊重他

林口康橋兩生染疫 侯友宜：觀察全校師生一周健康狀況

相關新聞

沒人要生小孩 新北為新人送上加持「金鏟子」

台灣人口去年首度負成長，生育率不斷降低，為鼓勵新人多增產報國，新北市高灘處舉辦「河濱幸福三部曲之愛的傳承－幸福好孕金鏟子...

烏克蘭正妹奧莉就愛台灣水果 北農邀她參觀果菜市場

來台灣學中文的烏克蘭學生奧莉（Olga）近日在Youtube《不要鬧工作室》頻道受訪時，提到最喜歡台灣水果。台北農產公司...

新北自治條例三讀通過 賣電子煙、加熱菸最高罰10萬

電子煙及加熱菸流竄校園，但卻無法可管，新北市研擬「新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例」，今順利通過三讀，送行政院核定及...

新店行政園區電梯斷電 12人一度受困

新北市新店行政園區包含12處行政單位，4月陸續啟用，但今上午9點30分卻傳出電梯斷電，12人一度受困，20分鐘後狀況才解...

新北捷運三鶯線懸臂工法 安全橫跨台鐵軌道上空

新北市長侯友宜今天視察捷運三鶯線，市府捷運局表示，鶯歌段橫跨台鐵西部幹線鐵軌上空，工程以懸臂工法施作，工作車逐步推進節塊...

三芝國中攜手科大 簽策略盟深耕海洋教育

為回饋淡水、三芝學生，台北海洋科技大學與三芝國中簽訂策略聯盟協議書，兩校將建立相關科系合作事項，期待雙方建立技專院校與國中端互動交流、溝通及合作機制，共求雙贏，互利互惠，兩校合作後必能有相輔相成的成果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。