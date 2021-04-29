百年水返腳公學校舊址 地方促請給她「身分」妥善保存
新北市汐止區百年前興建的「水返腳公學校」，部分遺址仍位在汐止和平街，產權分屬國有財產署和汐止農會，地方人士促請妥善保存維護。新北市文化局已委請專家會勘，近期召開小組會議討論是否具文化資產保存價值。
新北市文化局文化資產科長羅珮瑄今天表示，水返腳公學校舊址是否要列冊追蹤，將由專家討論、審查決定。如果具有文化資產保存價值，會與所有權人充分溝通，以保存文化資產為優先。
新北市議員廖先翔說，上個月看到朋友在臉書分享「水返腳公學校」的照片，讓他和其他汐止人對這棟老建物有更多的認識。查尋資料得知水返腳公學校在19世紀末設立，距今超過100年，對汐止而言，是個珍貴的歷史記憶，也是少數保存下來的百年建築，必須好好維護。
廖先翔向汐止區公所及文化局反映這棟建物的價值並促請保存，文化局27日安排新北市文化審議委員會專家到現場會勘。
廖先翔向民眾募集水返腳公學校相關照片或資料，如果有人願意提供，尋回更多公學校的「靈魂」，相信有助於給水返腳公學校一個「身分」。這棟建物一旦被認定為歷史建築或市定古蹟，未來才有經費好好維護。
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