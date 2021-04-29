喊話明年7月完工 鶯歌四藝徑3條沒補助

新北市「三鶯文創整合計畫」重點工程「鶯歌四藝徑」經費近3億，市府原希望4條能獲中央前瞻經費補助，但現中央只補助其中1條，明年7月完工目標恐受影響。工務局表示，會持續爭取中央補助，同時盤點市府資源，至少要先把老街一帶改善完成。

去年受到疫情影響，國內出現「報復性旅遊潮」，鶯歌老街創下新北市升格以來最高92萬人次造訪，比起2016年62萬人次成長近5成。為改善鶯歌車站、老街、陶藝博物館一帶步道老舊、破損問題，工務局提出「鶯歌四藝徑」規，以陶、藝、山、水為主題，打造人本為善的步道空間，整合明年即將完工的市立美術館，打造成三鶯文創園區。

四藝徑工程約2.95億，原先希望4條都能獲中央補助，最終只爭取到老街範圍的「陶」藝徑，約1.2億由中央、地方平分，其他3條皆未獲前瞻補助。工務局表示，少其他3條補助確實會對明年7月全數完工的目標有影響。

新北市議員江怡臻認為，中央沒辦法全部補助有點可惜，從數據能看出鶯歌發展的潛力，周邊現又有三鶯線工程正在進行，如果可以整體補助，才能讓鶯歌脫胎換骨。

議員林金結建議，在蘇貞昌還是行政院長時，沒辦法期望中央會給錢，但地方政府要有籌錢配套，以鶯歌未來性看來，這4條藝徑是有存在必要性，能越快動工越好。

獲得補助的「陶」藝徑預計7月動工，工務局表示，期間除持續爭取前瞻希望4條都能補助外，也會盤點市府資源，4條藝徑除較偏遠的建國路「山」主題外，能先做就先做，至少明年7月要完成老街一帶改善。

另外，連接車站與三鶯大橋的唯一幹道文化路，這次沒納入在四藝徑改善計畫中，工務局認為，因文化路路幅不夠寬，常有大車經過要往業區方向，且周邊住、店家騎樓地形起伏大難整平，若要改善人行空間擔心讓文化路服務水準再降低，才沒納入計畫。工務局承諾，會持續與當地民眾溝通尋求改進方式。