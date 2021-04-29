烏克蘭正妹奧莉就愛台灣水果 北農邀她參觀果菜市場

來台灣學中文的烏克蘭學生奧莉（Olga）近日在Youtube《不要鬧工作室》頻道受訪時，提到最喜歡台灣水果。台北農產公司得知後，5日前在Facebook發尋人啟事，希望能贈與頂級水果讓奧莉品嚐，今天北農找到人，總經理翁震炘親自前往文化大學送上台灣水果，奧莉非常感謝且感動。

奧莉日前接受YouTuber訪問時，表示自己最喜歡吃的台灣食物就是台灣的水果，好吃到希望有天能帶家人及朋友來台灣享用，經過媒體報導後，北農也在臉書發尋人啟事，還說樂意將台灣最頂級的水果送給外國友人奧莉品嚐，也期待奧莉能帶著她的家人與朋友遊台灣，大啖台灣水果。

而北農就在今天與奧莉見面，並由翁震炘帶著水果親自前往陽明山文化大學，與奧莉喝咖啡、話家常。奧莉表示，台灣的人民都很熱情溫暖有禮貌，而且台北交通便利，生活非常愉快。很多台灣水果，來台灣前不但沒吃過，甚至沒看過，來台灣後吃到這麼多樣好吃的水果，實在很開心。

翁震炘也當面邀請奧莉，希望她有空可以到北農參觀，看看台灣最大的果菜批發市場及北農嚴選，同時也可深入台灣鄉下，進一步探索台灣的美與質樸，以及認識更多台灣豐富好吃的水果。