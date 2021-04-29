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北市人行道障礙多、車阻逾4千支 輪椅族難通行

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
目前台北市內有4162根車阻，新工處已經拆除1千多根。記者鍾維軒／攝影
目前台北市內有4162根車阻，新工處已經拆除1千多根。記者鍾維軒／攝影

根據規定，市區人行道淨寬若環境受限則不得小於90公分，但議員李明賢發現，北市有不少人行道車阻小於90公分，影響輪椅族使用權，迫使與車爭道，恐造成生命安全。北市新工處表示，目前已拆除1千多支車阻，但仍有4162支矗立在人行道上，會儘速評估有無存在必要，若無需求會立即拆除。

根據營建署法規《市區道路及附屬工程設計標準》規定，市區人行道淨寬不得小於1.5米，若環境受限，則不得小於90公分，方能維持輪椅族順暢通行。

李明賢表示，台北市雖號稱首都，但無障礙空間仍有很多阻礙，比如人行道為了防止車輛闖入設置車阻，卻讓間隔低於90公分，使輪椅族無法通過，甚至得和汽機車搶道，造成生命危險，有些車阻和輪椅高度一樣，造成身體碰撞擦傷。

李明賢指出，雖然部分里長認為應保留車阻，但新工處還是要檢討，如果小於90公分且阻撓輪椅族通行，應優先拆除車阻。

靠電動輪椅移動的胡先生說，人行道除了時常可見車阻讓輪椅難以通行外，平時可見的電箱、電桿等障礙物，也都讓輪椅族或推娃娃車的民眾「超難過」，有時走到一半才發現有障礙物，無奈旁邊無法繞路，只能回頭走馬路。

新工處則回應，我們有檢討車阻確實有影響身障人士通行，也認為有必要拆除，根據目前資料，有4千多處，會每一處確實瞭解車阻有無存在必要，若沒有必要會以拆為原則。

人行道上除了有違停的摩托車外，還有大大小小的電箱或號誌設施，騎樓也時常擺放障礙物或有階梯，讓輪椅族難以通行。記者鍾維軒／攝影
人行道上除了有違停的摩托車外，還有大大小小的電箱或號誌設施，騎樓也時常擺放障礙物或有階梯，讓輪椅族難以通行。記者鍾維軒／攝影
人行道上的車阻時常可見小於90公分，讓輪椅族只能與車爭道，險象環生。記者鍾維軒／攝影
人行道上的車阻時常可見小於90公分，讓輪椅族只能與車爭道，險象環生。記者鍾維軒／攝影

人行道 李明賢 北市

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