業界抱怨場租高 議員：北流內行人說外行話

流行音樂基地「台北流行音樂中心」於2020年8月開幕，今台北市議會舉辦教育委員會，議員指出，許多業界人士抱怨北流較小巨蛋席次少，但北流租金僅低於小巨蛋20逾萬元，北流則表示，沒有聽過業界人士抱怨租金過高，且租金包含許多基礎設施，但議員仍質疑，北流執行長來自業界，若說沒聽到業界抱怨，根本是「內行人說外行話」。而且內部招租廠商的攤位有如毛坯屋，水管還要承租者拉設管線。

北流觀眾席次為6000人，小巨蛋為1萬1000人，以六天進撤場加演出日為例，租用北流的費用為163萬元，租用小巨蛋的費用則是185萬元，席次相差一半，但租金僅差距20逾萬元。

議員鍾沛君表示，許多業界人士抱怨換算下來場地租金定價高，北市現在多一個音樂展演場地，該思考的是，如何讓更多主辦方來承租，目前的高租金，影響主辦單位必須把票價訂得比小巨蛋高，有業者指出如果門票沒有賣出九成就會虧本。

北流執行長呂聖斐表示，尊重主辦方的定價策略，但並沒有太多人反應場租過高。不過，鍾沛君則認為，執行長來自業界，若說沒聽到業界抱怨，根本是「內行人說外行話」。

北流進一步說明，小巨蛋場租僅提供空間，但北流場租中還包含音響、高空桁架、電動舞台等硬體設備，以及約90人的前台人力，還提供免費錄影轉播，主辦方在館內主辦販賣周邊、張貼廣告都不另收費，因此場租中所涵蓋的基礎設備較為完善。

另外，台北流行音樂中心佔地約9公頃，全區分成北基地、南基地。北基地為表演廳，南基地則包含擁有25間店鋪的商業空間。

議員簡舒培表示，南基地接下來要對外招商，但目前招商條件差，給廠商的幾乎是毛坯屋，水管甚至要自己接，讓很多有興趣的廠商打消念頭，北流目前剛起步，應要吸引大廠商進駐，才能創造人流，以免成為東區地下街的窘境，沒有特色，最後成為蚊子館。

北流進一步說明，毛坯屋的出發點是考量，讓有不同的廠商可以依照需要來建置，目前也和廠商們溝通，廠商若有建議北流可以如何建置，並再規畫所需預算等。