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鶯歌將設陶瓷工業園區 地方憂塞車問題更嚴重

聯合報 / 記者張睿廷吳亮賢張哲郢／新北即時報導
新北市將協助地方展業升級，提高產品附加價值，希望為輔導廠商增加兩成營業額。圖／新北市經發局提供
新北市將協助地方展業升級，提高產品附加價值，希望為輔導廠商增加兩成營業額。圖／新北市經發局提供

新北市鶯歌陶瓷老街近年遊客數減少嚴重，新北市府斥資800萬規畫陶瓷工藝園區，將設置創新技術交流工作坊、推動在地陶瓷技術加值、智能系統導入以及實驗場域進行規畫，預計能增加兩成人潮。不過地方民代認為，遊客增多後，現有的停車位不足問題恐導致塞車，要求市府增設停車位：新北市交通局表示，他們明年會興建國華停車場，並搭配2023年完工的捷運三鶯線解決塞車情形。

鶯歌老街近年逐漸沒落，年輕人不願留下，在地老師傅也越來越少，地方發展停滯，新北市盼重新活絡鶯歌傳統文化，向中央申請「城鄉創生輔導計畫」，獲得500萬經費，市府再自籌300萬，規畫設置陶瓷工藝園區。

經發局指出，他們將協助陶瓷業者獲得相關技術諮詢服務及計畫資源申請，透過前店鋪後廠模式，依業者需求鏈結相關技術，並用科技協助提升產業產能與產品附加價值，改造生產空間，以及利用大數據分析，結合技術、生產場域與數位科技，有利製作經驗保留、傳承與創新。

經發局解釋，市府會將老師傅的拉胚經驗做成數據資料儲存，包括拉胚角度、轉速、要轉幾圈通通記錄下來，製成模擬數據，儲存在雲端，未來民眾只要有興趣學習，都能透過雲端數據學習，留下老師傅的數據。

經發局指出，為了協助陶瓷產業的改善，他們將找專業人員以技術分析改變老師傅原本使用的釉料成分，加入抗菌材料，並增加耐久性，使用最新科技，來改變陶瓷本身的結構，增加產品的附加價值，預計能替輔導商家增加2成營業額，不過地方認為，園區完成後，增加的遊客恐會使原本就存在的塞車問題更加嚴重。

新北市議員蘇宏欽提到，未來陶瓷工藝園區、新北美術館完工後，遊客一定會大量增加，但當地市區道路狹小，停車位少，可預見未來會有許多車子在市區排隊找車位造成塞車，市府應該增設停車場，因應未來增加的人潮。

交通局指出，市府已規畫在明年興建國華停車場，至少能提供200個車位，預計3年後完工，若停車位仍不足，會再尋找適宜場地興建停車場。

交通局補充，鶯歌市區道路窄小，要解決塞車不能只靠增加停車位，還是要搭配將完工的的捷運三鶯線及公車來分流，才能真正解決鶯歌的交通問題。

新北市經發局將斥資800萬打造鶯歌陶瓷工業園區，盼能帶動地方人潮。圖／新北市經發局提供
新北市經發局將斥資800萬打造鶯歌陶瓷工業園區，盼能帶動地方人潮。圖／新北市經發局提供

塞車 停車場

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