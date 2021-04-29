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養護中心疑疏於照顧致死、餵錯藥 北市府將徹查

中央社 / 台北29日電
台北市一家私立安養機構疑因照護嚴重疏失，導致長者肛門旁褥瘡潰爛、發黑、發臭、還深可見骨，都沒有通報家屬，直到長者送急診，兩度清創後，仍心臟衰竭過世。圖／台北市議員陳怡君辦公室提供
台北市一家私立安養機構疑因照護嚴重疏失，導致長者肛門旁褥瘡潰爛、發黑、發臭、還深可見骨，都沒有通報家屬，直到長者送急診，兩度清創後，仍心臟衰竭過世。圖／台北市議員陳怡君辦公室提供

北市議員陳怡君今天指出，北市2家養護中心有長輩疑因疏於照護致死及被餵錯藥物缺失。北市府社會局長周榆修表示，涉疏於照護致死的養護中心將朝虐老方向調查，會徹查2案。

民進黨籍市議員陳怡君今天在市議會質詢時指出，接獲陳情指稱北市2家養護中心發生疏於照護長者缺失，其中1家為私立、另一家是台北市政府社會局委託民間經營。

陳怡君表示，其中1件陳情人的母親在民國107年5月入住這家私立養護中心，隔年跌倒送醫開刀治療後返回養護中心，陳情人去年1月接獲通知，發現案主肛門上方有長、寬約5公分褥瘡傷口，經送醫治療後，當年1月底返回養護中心。

她指出，去年4月初，陳情人再接獲通知，案主傷口發出惡臭，立即把人送醫，醫院發現原本傷口已發黑腐爛，傷及骨頭；去年4月中旬進行2次清創手術，案主在清創手術後的2天過世，質疑養護中心有嚴重照護疏失。

陳怡君說，有另一名陳情人提到社會局委託經營養護中心有餵錯藥物狀況，導致陳情人的母親昏睡，社會局應徹查、檢討相關長照機構服務品質。

周榆修答詢時表示，會徹查2案，盡快找出事發原因，並檢討用藥機制等；至於涉疏於照護導致長者致死案，擬朝虐老方向調查，也會成立調查委員會，1個月內查清楚。

社會局也發布新聞稿指出，針對某私立老人養護中心照護長者疑義，若業者有違反老人福利法，將依法處理；至於公辦民營養護中心部分，已責成業者檢討，並辦理生服員教育訓練，住民目前恢復狀況良好。

社會局表示，立案老人安養護機構訂有公安輔導查核等機制，每年定期督導考核，並配合中央定期辦理評鑑、安檢，將持續加強管理立案老人安養機構。

台北市一家私立安養機構疑因照護嚴重疏失，導致長者肛門旁褥瘡潰爛、發黑、發臭、還深可見骨，都沒有通報家屬，直到長者送急診，兩度清創後，仍心臟衰竭過世。圖／台北市議員陳怡君辦公室提供
台北市一家私立安養機構疑因照護嚴重疏失，導致長者肛門旁褥瘡潰爛、發黑、發臭、還深可見骨，都沒有通報家屬，直到長者送急診，兩度清創後，仍心臟衰竭過世。圖／台北市議員陳怡君辦公室提供

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