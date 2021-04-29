快訊

喊當「蔬果界台積電」慘跳票 他疑領千萬現金全家出境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三芝國中攜手科大 簽策略盟深耕海洋教育

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
台北海洋科技大學與三芝國中簽訂策略聯盟協議書，共求雙贏，互利互惠。 圖／紅樹林有線電視提供
台北海洋科技大學與三芝國中簽訂策略聯盟協議書，共求雙贏，互利互惠。 圖／紅樹林有線電視提供

為回饋淡水、三芝學生，台北海洋科技大學與三芝國中簽訂策略聯盟協議書，兩校將建立相關科系合作事項，期待雙方建立技專院校與國中端互動交流、溝通及合作機制，共求雙贏，互利互惠，兩校合作後必能有相輔相成的成果。

在簽署活動現場，在地主海洋科大領之下，與三芝國中校長教職員，一起參科大的電競教室，還有AR實境科技設備。

台海洋科大校長林俊彥校長表示，記得去年一月黃中良校長帶領團隊蒞臨指導，這一年去，三芝國中傳出許多捷報，尤其是有關海洋教育的成果亮眼，受到教育部及社會肯定，三芝國中近年推動海洋教育科大是有需多相近之處，未來兩校可以進一步相互扶持，共創海洋教育特色。

三芝國中校長黃中良表示，這次交流取經並簽署合作協議書，三芝國中主要是服務在地學子，讓他們達到教育部知海、親海、愛海目標。而三芝國中先前就有與台北海大簽署策略聯盟，這次再度帶領師長請益，期盼促成兩校深度合作。

淡水 教育部 科系

延伸閱讀

新北淡水發現男性浮屍 打撈上岸調查身分

中央攜手地方防紅火蟻 淡水減少2至3成面積

淡水、三芝無廟神尊繞境 爐主交接到忠田寮

淡水古蹟博物館慶荷蘭國王節 身著橙色入場免費拿好禮

相關新聞

烏克蘭正妹奧莉就愛台灣水果 北農邀她參觀果菜市場

來台灣學中文的烏克蘭學生奧莉（Olga）近日在Youtube《不要鬧工作室》頻道受訪時，提到最喜歡台灣水果。台北農產公司...

新北自治條例三讀通過 賣電子煙、加熱菸最高罰10萬

電子煙及加熱菸流竄校園，但卻無法可管，新北市研擬「新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例」，今順利通過三讀，送行政院核定及...

新店行政園區電梯斷電 12人一度受困

新北市新店行政園區包含12處行政單位，4月陸續啟用，但今上午9點30分卻傳出電梯斷電，12人一度受困，20分鐘後狀況才解...

沒人要生小孩 新北為新人送上加持「金鏟子」

台灣人口去年首度負成長，生育率不斷降低，為鼓勵新人多增產報國，新北市高灘處舉辦「河濱幸福三部曲之愛的傳承－幸福好孕金鏟子...

新北捷運三鶯線懸臂工法 安全橫跨台鐵軌道上空

新北市長侯友宜今天視察捷運三鶯線，市府捷運局表示，鶯歌段橫跨台鐵西部幹線鐵軌上空，工程以懸臂工法施作，工作車逐步推進節塊...

三芝國中攜手科大 簽策略盟深耕海洋教育

為回饋淡水、三芝學生，台北海洋科技大學與三芝國中簽訂策略聯盟協議書，兩校將建立相關科系合作事項，期待雙方建立技專院校與國中端互動交流、溝通及合作機制，共求雙贏，互利互惠，兩校合作後必能有相輔相成的成果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。