三芝國中攜手科大 簽策略盟深耕海洋教育

為回饋淡水、三芝學生，台北海洋科技大學與三芝國中簽訂策略聯盟協議書，兩校將建立相關科系合作事項，期待雙方建立技專院校與國中端互動交流、溝通及合作機制，共求雙贏，互利互惠，兩校合作後必能有相輔相成的成果。

在簽署活動現場，在地主海洋科大領之下，與三芝國中校長教職員，一起參科大的電競教室，還有AR實境科技設備。

台海洋科大校長林俊彥校長表示，記得去年一月黃中良校長帶領團隊蒞臨指導，這一年去，三芝國中傳出許多捷報，尤其是有關海洋教育的成果亮眼，受到教育部及社會肯定，三芝國中近年推動海洋教育科大是有需多相近之處，未來兩校可以進一步相互扶持，共創海洋教育特色。

三芝國中校長黃中良表示，這次交流取經並簽署合作協議書，三芝國中主要是服務在地學子，讓他們達到教育部知海、親海、愛海目標。而三芝國中先前就有與台北海大簽署策略聯盟，這次再度帶領師長請益，期盼促成兩校深度合作。