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汐止活動中心耐震補強 地板改防滑更安全

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區秀峰、秀山活動中心耐震補強，市議員白珮茹要求將地板一併改善。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區秀峰、秀山活動中心耐震補強，市議員白珮茹要求將地板一併改善。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區秀峰、秀山活動中心，平時很多民眾前往運動休閒，不過，外圍的水泥地磚時間一久，破損嚴重，高低不平，也造成民眾行走不安全，所以區公所進行活動中心耐震補強的同時，市議員白珮茹要求將地板一併改善，現在全新的防滑地板完成，保障安全。

秀山里長廖炯華說，本來活動中心前的階梯比較窄小，曾經有人跌倒，所以，那天有辦活動的時候有跟市議員白珮茹反應，希望能夠協助改善，現在已經有改善了，比較寬也防滑，里民進出更安全。

今(29)日市議員白珮茹到現場關心改善狀況，汐止秀峰秀山福安市民活動中心，是周邊三個里的活動中心，不過，之前因為出現龜裂漏水情況，所以，汐止區公所也爭取經費，並且從今年初開始封閉進行耐震補強工程，至於進出的主要走廊及階梯容易濕滑，也進行改善，不過，階梯上頭的鐵條還是滑，當下也希望再改善。

市議員白珮茹表示，雨天的時候活動中心前的樓梯會滑很危險，那因為活動中心有在進行結構補強，趁著補強工程在做的同時也協調公所將地磚換成防滑地磚，那今天來看看到邊條是鐵條還是蠻滑的，所以會再跟公所討論是不是能夠換成不容易打滑的材質，也希望改善之後，讓老人家在這邊進出可以更安全，因為這邊也緊鄰大尖山，很多登山客也會在這邊進進出出，希望透過整個活動中心的改善，讓週邊的鄉親們活動起來更安全。

汐止 漏水

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