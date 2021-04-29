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新北市維護管理金龍湖 地方盼中央助經費

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區金龍湖由農田水利署負責，地方盼由新北市政府維護管理，也要請中央協助經費給新北市政府。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區金龍湖由農田水利署負責，地方盼由新北市政府維護管理，也要請中央協助經費給新北市政府。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區金龍湖是大台北地區最大的湖泊，在去年農田水利法修後，金龍湖原本的所有權人變成了七星農田水利署也就是由公家機關所有，只是在管理及治權還有待釐清，尤其如果遇到颱風大雨造成災害，誰來負責，立法委員賴品妤今(29)日邀請相關單位現場討論，目前可能會朝向農田水利署請新北市政府維護管理，也要請中央協助經費給新北市政府。

立委賴品妤指出，去年修了農田水利法，所以到十月的時候原本的農田水利會就變成公家機關也就是農田水利署，這中間也會造成一些法規上的變更，那目前金龍湖面臨的問題就是管理維護跟治權的權責是不清的狀況，所以，今天才會辦這場會勘，找了中央跟地方的相關部會還有民代一起來討論這個湖未來管理的部分，要由誰辦理，否則萬一遇到颱風或汛期出問題的時候，可能會很難去找責任歸屬的單位。

新北市議員周雅玲說，目前已經知道金龍湖的主導單位是公單位之後，這幾年來面臨的問題就能夠有突破，今天水利署副署長有來到現場，有針對原先的水利灌溉保留之餘，希望維護跟管理的部分，可以提撥相關的經費讓我們新北市政府來維護，因為，從民國99年到現在，維護都是新北市政府，也在市府一直要求市長要重視的問題，那如果維管部分要由市政府主導的情況下，我也相信巧婦難為無米之炊，長久挹注這麼大的經費，在維護金龍湖的湖面、清淤以及附近一些經美化維護也好，真的需要許多的經費，那如果所有權是農田水利署，那每年能夠提供相當的維護經費給新北市政府。

立委賴品妤表示，初步的方向可能會讓農田水利署跟新北市政府做協調，原來是有談論兩個就是維管或是無償撥用，目前可能會朝向農田水利署請新北市政府維管，再來討論經費要怎麼處理，後續我們還會繼續開會追縱。

水利署 賴品妤

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