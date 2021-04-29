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萬里「繡球花季」開跑 8800坪千萬朵花開

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里「繡球花季」開跑，8800坪千萬朵花，準備好讓更多喜愛繡球花的民眾前來賞花。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里「繡球花季」開跑，8800坪千萬朵花，準備好讓更多喜愛繡球花的民眾前來賞花。 圖／紅樹林有線電視提供

詢問度與期待度高的萬里「繡球花季」開跑，在高家繡球花園以新式灌溉儀式為活動揭開序幕，去年高家繡球花園吸引高達12萬人次造訪，今年高家繡球花園更用心開發七大創新特色，8800坪千萬朵花，園區更大、停車更便利，準備好讓更多喜愛繡球花的民眾前來賞花

萬里區長粘雪琴表示，今年繡球花園更用心開發七大創新特色，包括更大園區，比去年的8,000坪面積更多了800坪、更多植株，繡球花數量比去年多了3萬多株、更加聰明省水，新式灌溉技術讓花期更長更美、更多繽紛花牆，除了原本的繡球花海，更增置大型繽紛花牆、更多新款拍照裝置，讓網美拍照拍不完、更多優質青農小農進駐，滿足民眾賞花休閒需求、更多便利停車位，設有500多個收費停車位並統一收費價格，提升賞花環境品質，要吸引更多愛花客前來。

除了「高家繡球花」，還有在地小農共襄盛舉，包括:「阿佳農場放山雞蛋」、「鄧家泡菜」、「吳家草仔粿」、「蘇家農特產、冰品、甜點」、「吳家麵攤」等；此外，許多新北青農更一起進駐繡球花園區，包含: 「八里柚香農場桃樂絲」、「汪汪地瓜園」、「金山熊熊花圃」、「秦佳園有機農場」、「靖食栽」、「遠足生態農場」等，讓民眾在賞花的同時，還可以開心動手參加各式DIY，體驗花藝植栽、食農教育、有機蔬菜課程，或是品嘗下午茶，購買有機天然的農特產等，讓金山、萬里地區的小農們跟著花季被看見。

繡球花業者指出，今年突破推出許多創新，有比去年數量多出三萬株的繡球花，製造高低錯落的花海、美麗花牆，與網美們最愛的透明盪鞦韆及拍照椅，讓大家不論是站著拍、蹲著拍、坐著拍、跳起來拍，都可以拍出層次感，此外，特別慶祝母親節，更推出母親節限定好康活動，歡迎民眾親子一同歡樂賞花過母親節。

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