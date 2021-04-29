石門打造地景式藝術公園 要結合牽罟特色

石門區地標幸福石門大字意象周遭，在市府新工處規劃下，要再添一項建設，計畫融入石門在地特別的漁法「牽罟」打造一座地景式藝術公園，而五月即將動工，預計年底前就可以完成，是新北市首座的地景式藝術公園，更可望成為青春山海線中途一大亮點，為石門增添觀光潛能。

新北市政府新工處表示，在台二線淡金公路與老梅路交岔路口有一塊沒有開發的綠地，鄰近老梅社區與綠石槽等景點，預計打造一處新北市首座的地景式藝術公園，闢建面積約2600平方公尺，工程經費約兩千六百萬元，以在地牽罟漁法魚網作為發想打造捕夢網，搭配一旁公所營造的燈塔人幸福人生步道，要塑造收穫滿滿成就幸福人生的寓意。

市長特別到現場聽取簡報，恰好碰上過去以牽罟維生的耆老，在現場也聽聽長輩過去牽罟的經驗分享，耆老指出，過網牽罟都要六個人以上一起放網與拉網，所獲得的漁獲量多的時候可以多分一些，少的時候就分得少一些，如今這項傳統漁法將被爆存在公園中做成意象，對於地方文化傳承相當有意義。

新北市長侯友宜說，新工處規劃的這處石門公一公園，保留牽罟傳統捕魚文化，規劃主視覺牽罟漁網，以巨型不鏽鋼骨架搭配炫彩玻璃組合而成，再搭配一旁的幸福人生步道規劃燈塔人意象，並且也順應基地的生態與地形打造階梯，工期八個月在農曆過年前就要完工，未來可望成為青春山海線中途一大亮點，增添石門觀光潛能。