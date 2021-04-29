快訊

喊當「蔬果界台積電」慘跳票 他疑領千萬現金全家出境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

石門打造地景式藝術公園 要結合牽罟特色

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
石門區計畫融入石門在地特別的漁法「牽罟」打造一座地景式藝術公園，五月即將動工。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區計畫融入石門在地特別的漁法「牽罟」打造一座地景式藝術公園，五月即將動工。 圖／紅樹林有線電視提供

石門區地標幸福石門大字意象周遭，在市府新工處規劃下，要再添一項建設，計畫融入石門在地特別的漁法「牽罟」打造一座地景式藝術公園，而五月即將動工，預計年底前就可以完成，是新北市首座的地景式藝術公園，更可望成為青春山海線中途一大亮點，為石門增添觀光潛能。

新北市政府新工處表示，在台二線淡金公路與老梅路交岔路口有一塊沒有開發的綠地，鄰近老梅社區與綠石槽等景點，預計打造一處新北市首座的地景式藝術公園，闢建面積約2600平方公尺，工程經費約兩千六百萬元，以在地牽罟漁法魚網作為發想打造捕夢網，搭配一旁公所營造的燈塔人幸福人生步道，要塑造收穫滿滿成就幸福人生的寓意。

市長特別到現場聽取簡報，恰好碰上過去以牽罟維生的耆老，在現場也聽聽長輩過去牽罟的經驗分享，耆老指出，過網牽罟都要六個人以上一起放網與拉網，所獲得的漁獲量多的時候可以多分一些，少的時候就分得少一些，如今這項傳統漁法將被爆存在公園中做成意象，對於地方文化傳承相當有意義。

新北市長侯友宜說，新工處規劃的這處石門公一公園，保留牽罟傳統捕魚文化，規劃主視覺牽罟漁網，以巨型不鏽鋼骨架搭配炫彩玻璃組合而成，再搭配一旁的幸福人生步道規劃燈塔人意象，並且也順應基地的生態與地形打造階梯，工期八個月在農曆過年前就要完工，未來可望成為青春山海線中途一大亮點，增添石門觀光潛能。

牽罟 石門

延伸閱讀

持續降雨！石門、寶山水庫3天進帳百萬噸 焰劑彈留雨

水庫小進帳！苗栗一天降下4、50毫米雨量 人工增雨加把勁

桃竹苗水庫深夜焰劑增雨 石門水庫單日雨量枯水期新高

影／向天搶水 新竹寶二水庫入夜再燃放人工增雨焰劑

相關新聞

烏克蘭正妹奧莉就愛台灣水果 北農邀她參觀果菜市場

來台灣學中文的烏克蘭學生奧莉（Olga）近日在Youtube《不要鬧工作室》頻道受訪時，提到最喜歡台灣水果。台北農產公司...

新北自治條例三讀通過 賣電子煙、加熱菸最高罰10萬

電子煙及加熱菸流竄校園，但卻無法可管，新北市研擬「新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例」，今順利通過三讀，送行政院核定及...

新店行政園區電梯斷電 12人一度受困

新北市新店行政園區包含12處行政單位，4月陸續啟用，但今上午9點30分卻傳出電梯斷電，12人一度受困，20分鐘後狀況才解...

沒人要生小孩 新北為新人送上加持「金鏟子」

台灣人口去年首度負成長，生育率不斷降低，為鼓勵新人多增產報國，新北市高灘處舉辦「河濱幸福三部曲之愛的傳承－幸福好孕金鏟子...

新北捷運三鶯線懸臂工法 安全橫跨台鐵軌道上空

新北市長侯友宜今天視察捷運三鶯線，市府捷運局表示，鶯歌段橫跨台鐵西部幹線鐵軌上空，工程以懸臂工法施作，工作車逐步推進節塊...

三芝國中攜手科大 簽策略盟深耕海洋教育

為回饋淡水、三芝學生，台北海洋科技大學與三芝國中簽訂策略聯盟協議書，兩校將建立相關科系合作事項，期待雙方建立技專院校與國中端互動交流、溝通及合作機制，共求雙贏，互利互惠，兩校合作後必能有相輔相成的成果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。