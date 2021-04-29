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新店行政園區電梯斷電 12人一度受困

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市新店行政園區今上午9點30分傳出電梯斷電，12人一度受困。圖／新店區公所提供
新北市新店行政園區今上午9點30分傳出電梯斷電，12人一度受困。圖／新店區公所提供

新北市新店行政園區包含12處行政單位，4月陸續啟用，但今上午9點30分卻傳出電梯斷電，12人一度受困，20分鐘後狀況才解除，所幸人員均安，初步判定為公共區域用電保險絲燒斷，台電即時修復並請電梯廠商確認安全無虞後，11點重新開放電梯使用。

目前新店區公所、地政事務所及北區國稅局新店稽徵處已移至行政園區辦公，適逢報稅季，洽公民眾多，不料今上午行政園區公共梯廳及10台電梯竟無預警停電，造成12人受困。

區公所表示，消防人員5分鐘即到場協助，所幸狀況在20分鐘內解除，受困民眾均安全離場，無人員受傷，初步研判應為公共區域瞬間跳電造成保險絲燒斷所致。

區長朱思戎說，已責成廠商盡速處理及釐清，公共區用電設計上不應有過載情形發生，另行政園區電梯已在確認原因及安全無虞下於上午11點恢復使用，後續將請廠商及台電盡速釐清改善，並向管委會做突發狀況說明。

電梯 台電

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