北捷25週年立體列車悠遊卡 進出站有聲有色
台北捷運發售25週年紀念商品，有獨家「列車聲光立體造型卡」，進出車站閘門時會發出離站警示音，車頭還會發光；另有文湖線車頭造型卡及紀念POLO衫。
台北捷運公司表示，台北捷運25週年限量紀念商品，推出全國首創獨家「列車聲光立體造型卡」，刷卡進出站時，票卡就會發出熟悉的列車離站警示音，車頭燈還會發光。
北捷指出，「列車聲光立體造型卡」不用裝電池，感應閘門即可發出聲光效果，且還原20週年時的紀念商品「聲光迴力車」，輕巧精緻，方便攜帶。
此外還有以文湖線車頭為造型的悠遊卡，繪有貓熊、貓空纜車、摩天輪等知名意象，以及黑、白兩款紀念POLO衫。
北捷25週年紀念商品可於中山站、忠孝復興站「捷運商品販售處」入手，「列車聲光立體造型卡」售價新台幣490元、「文湖線列車裁型卡」120元，30日上午10時起開賣；POLO衫5月8日上市，售價390元。
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