電商平台驚見「愛情下降頭」買家5顆星評價：1天就復合

電商平台驚見販售各式光怪陸離產品！蝦皮購物電商平台繼去年10月被踢爆販售過期男性精液後，現在又被抓到有業者販賣「下降頭」服務，北市議員洪健益怒轟，這樣怪力亂神的產品或服務，哪怕有用都不該出現在電商平台上，除要求北市府規定蝦皮下架相關產品，北市法務局及商業處也應盡快討論如何保護消費者權益。

「主打7天法門，完成後還會給影片」，洪健益指出，蝦皮上販售許多類似產品，就有業者宣傳「終極和合挽回墓地血降」，可以提供愛情、感情和合、法式愛情等服務，價格從幾千到幾萬都有，多達百人曾購買過，不少民眾還留言給五顆星好評。

洪健益說，一名婦女陳情，她的老公心不在她身上，所以就尋求下降頭，但這樣的法事不是一次就好，要做好幾次，就這樣被騙了好幾次，最後還是離婚，她來問我怎麼辦，「我傻了」，幾10年經驗不知道怎麼處理。

民眾經由網路電商平台，這個案例從蝦皮上購買、被騙，一般人選擇息事寧人，但若有消費者想要找回自身權益，那消保法上可以如何保障民眾。

洪表示，不管是醫藥、成人情趣用品，或是怪力亂神的宗教符咒及下降頭，都不應該出現在網站上，哪怕只是一張符，哪怕真的有用，若沒用還宣稱買了符回家吃一吃就有用，「這是公然詐欺耶！」

消保官楊麗萍表示，「下降頭」這項服務看起來就有問題，不僅不符合公秩良俗，而且業者還誇大效果、價格高低不一，使買賣契約的效力也會有問題。

法務局表示，北市目前初步規畫成立一個跨局處平台，處理電商平台販售的服務是否符合公秩良俗、 契約成立與否等，蝦皮是否能上架上述這類產品，後續都還會做討論；商業處補充，已研擬「台北市網路購物平台管理機制」，針對網購平台販售商品，由市府各權責機關定期巡檢、即時通報、立即查處管理機制，並定期召開會議檢討辦理情形，以維護網路交易安全及保障消費者權益。

另為防範此類商品一再推陳出新，未來法務局消保官、警察局、社會局及衛生局等權責機關依主管法令，將透過網路購物平台管理機制，定期或接獲外界反應以關鍵字巡各大網購平台販售商品，發現違法商品即函請業者下架，並依主管法令或消費者保護法等為相關處置管理措施，像是情色用品為警察局管轄、食品及醫療用品是衛生局、防蚊用品是環保局等。

洪健益表示，上述這些怪力亂神的服務都不該出現在交易平台上，市府應強力規定蝦皮即刻下架這類產品，之前還在蝦皮上看到販售用過的保險套、內衣內褲等，明日開會時也應一併討論，並研議後續如何管制。

蝦皮購物遭爆販售「下降頭」服務，甚至有民眾遭騙。圖／北市議員洪健益提供

蝦皮購物遭爆販售「下降頭」服務，甚至有民眾遭騙。圖／北市議員洪健益提供

蝦皮購物遭爆販售「下降頭」服務，甚至有民眾遭騙。記者胡瑞玲／翻攝

不少人購買過「下降頭」服務，還有民眾留言給5顆星好評。記者胡瑞玲／翻攝