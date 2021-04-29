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褥瘡潰爛手掌大 發臭深見骨 家屬控安養機構疏失害人命

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市一家私立安養機構疑因照護嚴重疏失，導致長者肛門旁褥瘡潰爛、發黑、發臭、還深可見骨，都沒有通報家屬，直到長者送急診，兩度清創後，仍心臟衰竭過世。圖／台北市議員陳怡君辦公室提供
台北市一家私立安養機構疑因照護嚴重疏失，導致長者肛門旁褥瘡潰爛、發黑、發臭、還深可見骨，都沒有通報家屬，直到長者送急診，兩度清創後，仍心臟衰竭過世。圖／台北市議員陳怡君辦公室提供

北市一家私立安養機構疑因照護嚴重疏失，導致長者肛門旁褥瘡潰爛、發黑、發臭、還深可見骨，都沒有通報家屬，直到長者送急診，兩度清創後，仍心臟衰竭過世；另外，一家公辦民營養護中心，則是因照護員疏忽，讓長輩誤服安眠藥，一度昏睡昏迷不醒，還好緊急送醫，已無大礙，但家屬怒斥，據說這已不是第一次。

一名張姓家屬今天在北市議員陳怡君的陪同下舉行記者會，這名家屬指控，一家位於大同區的安養所因照護疏失，導致她們的母親過世。家屬控訴，她的母親是因失智住進安養所，但母親原本可自行走動、卻在安養所跌倒，住院治療後因髖關節斷裂必須臥床，但當時她們就曾質疑，是否機構疏於照顧，才讓母親跌倒，但機構堅稱無監視影像。

甚至去年2月開始，因疫情家屬無法探視，母親的褥瘡傷口疑因沒確實翻身、換藥，導致傷口潰爛擴大到10公分大，深度幾乎可見骨、還發出惡臭、發黑，安養所都沒告知，直到去年4月3日假日代班的護理師才緊急告知家屬，不過她們送母親急診，兩度清創治療，母親仍因心臟衰竭不治過世。

家屬說，母親的褥瘡惡化，機構在這段期間，仍照常向她們收換尿布費、換藥費，這麼大的傷口潰爛，如果如實換尿布、換藥，怎麼會都沒察覺？護理師怎都不覺得異常？怎都沒跟家屬講？

家屬更痛斥，當她們因褥瘡潰爛送母親住院，醫生還罵她們，「怎麼把媽媽照顧成這樣？怎麼不早點送來？」當她看到棉花棒插進傷口，長度至少5公分深，「心裡有多難過，做子女的有多不捨？當初進去只是因失智、怕走失，卻讓母親體無完膚、屁股空一個洞過世，做子女的有多難過！」

北市社會局表示，家屬去年透過1999陳情，社會局也前往機構稽查，的確發現機構有照顧疏失，已經要求限期改善。至於家屬質疑，這家安養所一名外籍照護人員照顧十五床？社會局說，若一層只有一名照護人員照顧15床，的確人數有照顧上的問題，不過還是要以現場稽查為主。

陳怡君也質疑，台北市還有另外一家公辦民營養護中心餵錯藥，家屬指控，一家養護中心給母親吃安眠藥，導致母親一度昏睡不醒，送到急診睡到隔天中午，甚至據說這不是第一次。社會局表示，會再度調查了解。

台北市一家私立安養機構疑因照護嚴重疏失，導致長者肛門旁褥瘡潰爛、發黑、發臭、還深可見骨，都沒有通報家屬，直到長者送急診，兩度清創後，仍心臟衰竭過世。圖／台北市議員陳怡君辦公室提供
台北市一家私立安養機構疑因照護嚴重疏失，導致長者肛門旁褥瘡潰爛、發黑、發臭、還深可見骨，都沒有通報家屬，直到長者送急診，兩度清創後，仍心臟衰竭過世。圖／台北市議員陳怡君辦公室提供

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