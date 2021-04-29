染完更年輕 新北民間團體為長者贈贈上百罐染劑

新北市家長志工教育成長協會與社團法人玉山菊元協會共同媒合染劑業者，透過新北市好日子愛心大平台，捐贈上百罐植物泡泡染劑給長者。松竹育有限公司董事長許淑婷表示，能用公司的產品造福長者，是很有意義的事，會持續推動下去。

捐贈染劑活動今年邁入第5年，新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍指出，起初是透過扶輪公益網認識染劑業者，每年捐贈的染劑都不是即期品或剩餘庫存，而是業者每年撥一點餘額去回饋社會，實現企業社會責任。

同樣出席活動的新北市議員劉美芳則說，做公益看起來容易，實際執行很難，過去曾有人捐20萬顆水餃，但怎麼送、送給誰又是另一門學問。