新北打造四季特色農遊 上網即可選擇專屬遊程

因應疫情影響，為讓民眾在國內即能享受到高品質的旅遊，農業局以轄區內不同的農產品、生態、產業、自然地理環境、地方人文采風及特殊景觀等，打造出一條又一條各具特色的農遊路線，只要至「來去農家DO一日」網站，即可輕鬆搜尋到新北市四季的特色農業遊程，享受屬於自己的旅遊。

財團法人人禾環境倫理發展基金會保育處處長薛博聞表示，貢寮有著名的水梯田景觀，今年與農業局合作辦理貢寮農業生態小旅行，除推廣貢寮區在地觀光之外，更盼能宣導人禾基金會的人文、環境、保育、旅行等教育理念，提升大眾觀光的整體品質，以富含教育目的性的旅遊為目標，而非只是將人引入的遊覽。

農業局長李玟表示，因疫情影響出國旅遊不易，農業局以生態、手作、知性及農業為核心，推動轄內富含特色的農遊行程，並在國內旅遊為主流的情況下，將局內的農遊行程整合在「來去農家DO一日」網站，便利民眾查詢及參與。

農業局表示，民眾可以利用「來去農家DO一日」網站的「建議行程」，迅速自行規劃合適之農業旅行，也可利用站內的「套裝行程」參加一整日的農遊小旅行，而「農遊歲時曆」則是整合新北市四季的農遊資訊。