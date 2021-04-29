內湖國際證照咖啡班 助新住民取得進入職場利器

台北市內湖區公所開設國際證照咖啡班，為許多新住民開創人生第二春。內湖區長林秉宗表示，為照顧新住民，繼去年開設丙級證照烘培班後，今年新開設國際證照咖啡班，除了指導取得咖啡專業技師國際證照，更能獲得一技之長進入職場與微型創業。

近年嫁來台灣定居的新移民人數逐年增加，依現行法規，外籍及大陸配偶只要取得合法有效居留許可，就可在台工作。但礙於文化、語言及生活習慣的差異，使得許多外籍配偶在台工作仍有許多困難。今年內湖區公所特別邀請理範全球時尚技藝學院共同開設國際證照咖啡班，為開創新住民新「生」機，始業式會場飄滿咖啡香。

林秉宗說，課程涵蓋咖啡分布、品種、產區及特色概論，手沖濾式與虹吸技法，咖啡豆辨識與烘培，咖啡杯測與個人嗅覺和味覺訓練，及名人與咖啡故事、檢定考試。新住民在認識咖啡產地、豆種、研磨、烘焙等實務技能研習後，取得咖啡專業技師國際證照，更有利在職場闖出一片天或微型創業。

理範全球時尚技藝學院為世界知名的「六大專業學術協會」專業培訓機構，也是IOPCA國際組織推展培訓與認證實務，這次為新住民們打造專業咖啡課程，讓新移民們收穫滿滿。

始業式還特別邀僑光科大教授王神寶介紹咖啡分布特色與咖啡健康密碼，課程中另贈送新住民每人一本「論咖啡美學」書籍，供學員課後之餘可複習課程內容。