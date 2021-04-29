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富基漁港慶祝母親節 水灘消費滿3000送300等值商品

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
富基漁港慶祝母親節，水灘消費滿3000送300等值商品。圖／新北市漁業處提供
富基漁港慶祝母親節，水灘消費滿3000送300等值商品。圖／新北市漁業處提供

新北市富基漁市為吸引觀光客前來及迎接母親節，漁市管理商生活家事業有限公司今天表示，即日起到5月底每周六日，水灘消費滿3000送300、乾貨滿1000送100等值商品，歡迎遊客前來漁市品嘗及採購各式各樣的新鮮漁貨。

生活家事業有限公司指出，除水灘消費滿3000送300元、乾貨滿1000送100元等值商品，另加碼推出消費滿額抽生猛海鮮，在水攤區購買食材後，至餐廳區代客料理，可以馬上享用海鮮大餐。

富基漁港位於新北市石門區富基里，在北海岸風景特定區內，除是萬里蟹最重要產地之一，也販售販售各式新鮮海產，有著名的墨西哥帽裝置藝術，是提供遊客拍照打卡及品嘗現流海產的最好去處。

新北市漁業處表示，富基漁市是北海岸著名的海鮮產地，各種從漁港直送的新鮮魚貨應有盡有，日前富基漁港成立重機驛站，建議可到突堤碼頭看夕陽映照海面，望著夕陽緩緩沉入海平線，在海面上映著夕陽餘暉，附近還有北海岸白沙灣、麟山鼻、富貴角燈塔、老梅綠石槽、石門洞等多處景點，位在沿線的風景區，可以一遊。

富基漁港慶祝母親節，水灘消費滿3000送300等值商品。圖／新北市漁業處提供
富基漁港慶祝母親節，水灘消費滿3000送300等值商品。圖／新北市漁業處提供
富基漁港慶祝母親節，水灘消費滿3000送300等值商品。圖／新北市漁業處提供
富基漁港慶祝母親節，水灘消費滿3000送300等值商品。圖／新北市漁業處提供

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