路要平工程先管好 新北啟動道路全面監控

台灣馬路東鋪西補，長期下來不只影響用路人感受，高低差甚至會造成汽機車損壞，新北市除持續推動路平專案，去年建立智慧道路管理中心，今年擴大全面監控，確保道路工程品質。路權團體表示，路鋪好後應管制一段時間不能進行挖路工程，否則只會重蹈覆轍。

新北市長侯友宜今在市政會議指出，路平工程浩大，難度跟整頓五股垃圾山有得比。養工處針對道路修繕，自前年起到明年這4年間，預計要改善道路總長度達930公里，每年預算約13到14億元。

養工處指出，真正的「路平」在國際間有一定標準，若鋪設長超過200公尺道路，國際糙度標準（IRI）需在3.5（M／KM）以下，或新舊路面高低差6毫米以下才算合格，但隨著累積車流變大，平均新鋪設道路使用約6年就會有損壞。養工處表示，大約IRI超過6或7的道路，就會評估是否有重鋪需求。

路權團體表示，好不容易路重鋪好，但沒多久又開挖破壞路面，市府應該明確訂定鋪好後的道路一定時間內不得開挖，好維持道路平坦。

養工處回應，市府所負責鋪的路段，完工後有2年期間禁止開挖，耗資1500萬打造的智慧道路管理系統，今年擴大全面實施，監控工程單位施工狀況，確保工程品質。

為減少道路開挖，養工處也規畫讓各管線統一集中到箱涵中，由共同管道進行修繕，現已完成21區，未來會配合地政局市地重畫陸續新增。

新北市議員戴瑋姍表示，新北有些道路不寬，要再集中到一旁箱涵會有難度，建議市府重新探勘把全市管線網路調查清楚，是在共同管道維運錢重要的工作。