人孔道閃邊、享更多路權 新北機車族道心聲

不少機車族都有在雨天騎經路上人孔蓋打滑的經驗，新北市自侯友宜上任後，已有近3千個人孔蓋下地政策後，預計明年達4400個。機車族指出，除下地之外，希望市府能對地上人孔蓋加強防滑，且適時開放機車行駛主車道，才能避免事故以及回堵發生。

每當下雨，機車族經過人孔蓋都得小心翼翼，機車族表示，如果人孔蓋動不了，至少也該加強防滑措施。養工處表示，加強後的人孔蓋防滑係數（BPN）至少要達50以上，如果太過老舊會請各所屬單位換新或遷移。

而下地工程則是讓評估後沒有維修需求的人孔蓋埋入道路下，再把道路回填，既不會打滑也能維持路平。扣除4年內要下地4400個人孔蓋，新北自升格後已經下地超過4萬個，工程多由各單位自行進行。

不只是人孔蓋問題，新北有許多陸橋設置汽機車分流，不少機車族都希望能改成混流，避免慢車占據機車道或因事故造成回堵。交通局表示，考量到汽機車速限不同、不少橋梁會接到匝道，暫時沒有混流規畫，不過養工處已在6座橋梁增設分隔島開口，減少事故後塞車可能。

新北市議員戴瑋姍認為，雙北通勤機車族眾多，短期內要混流會有困難，但市府應拓寬機車道改善現況。養工處回應，目前尚無任何拓寬機車道計畫。

另有機車族希望離峰時間能走橋梁主車道加速通過，交通局表示，每座橋梁狀況不同，整體來講汽車跟機車道速限不同，且下橋交織車道也不同擔心會有風險，不過評估可行後也已在汐止北山大橋開放特定時間機車能走主車道，未來會再持續討論。